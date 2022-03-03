Araban Kapalı Semt Pazarı için kura çekimleri yapıldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Şahinbey Belediyesi’nin desteği ile yapılan Kapalı Semt Pazarı'nda satış yapacak pazarcı esnaflarının yeri düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.

Araban Kaymakamlığı Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, Araban Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Doğan ve pazar yerinde yer almak isteyen esnaflar katıldı. Çekilen kuralar sonucu Şahinbey Semt Pazarı'nda tezgah açmak için Araban Belediyesi'ne talepte bulunan 60 esnafın yerleri kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimlerine taleplerini yetiştiremeyen 17 esnafın taleplerinin ise alınmaya devam edildiği bildirildi.



Kura çekimi sonrası ilçenin ilk pazar yerinde tezgah açacak olan esnaflara hitaben bir konuşma yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "İlçemizin daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir şehre dönüştürülmesinde Kapalı Semt Pazarı büyük önem taşıyacaktır. Burada belediye olarak bize düşen pazarcı esnafımıza en iyi şartlarda çalışma imkanı ve halkımıza da daha rahat ortamlarda alış veriş yapma imkanı sunmaktır. Şahinbey Belediyesi’nin destekleriyle ilk Kapalı Semt Pazarı projemizi Dumlupınar Mahallemizdeki belediyemize ait 4 bin 495 metrekarelik arsanın 2 bin 100 oturum alanına sahip olacak şekilde inşaatına başlanan ve içerisinde 60 araçlık otopark, 26 kamyonetlik pazarcı araç parkı, 15 metrekarelik zabıta odası, 70 metrekarelik mescit ve lavabo ile 85 tezgah kapasiteli modern kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı. Araban Belediyesi olarak pazar yerimizde başlattığımız çevre düzenlenmesinin ardından Mart ayı içerisinde açılışını yaparak ilçemizin hizmetine açacağız. Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kapalı Pazar Yeri esnafımız ve halkımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.



Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ise, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ilk pazar yerine kavuşması için girişimlerde bulunan Araban Belediye Başkanımız Hasan Doğru’nun talebi üzerine Şahinbey Belediyesi’nin desteğiyle inşaatına başlanarak tamamlanan ilçemizin ilk Kapalı Semt Pazarı bölgemizdeki bir çok ilçe için örnek olacak bir tesis. Esnafımızın tezgah açacağı yerlerin adil bir şekilde belirlenmesi için hepinizin huzurunda kura çekimleri gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda sokaklarda zor şartlarda hizmet veren esnafımız ve sorunlu alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız bundan sonra modern pazar yerimizde daha iyi şartlarda alışveriş yapacak. İlçemizin ilk pazar yerine kavuşması için girişimlerde bulunan Araban Belediye Başkanımız Sayın Hasan Doğru ve pazar yerimizin yapımında desteğini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlk kapalı Pazar yerimiz esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun’’ diye konuştu.

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