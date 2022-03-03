Ortaokul öğrencilerine farkındalık eğitimi: Bağımlılık

Medical Park Gaziantep Hastanesi bölgede yapmış olduğu sağlık yatırımları, okullarda gerçekleştirmiş olduğu farkındalık eğitimleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkmaya devam ediyor.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel ve Klinik Psikolog Işınsu Erbudak Aslan, 17 Mart Yeşilay Haftası sebebi ile gençlerde bağımlılıklarla mücadele kapsamında Gaziantep Fuat Şimşek Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.



Sigara, alkol ve madde bağımlılığına bağlı ölümlerin Covid19 pandemisinin 3 yılda neden olduğu ölümlerden daha fazla olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gönel, “Bazı sentetik uyuşturucuların kolay üretilebilir ve ucuz olması gençlerin daha kolay elde edebilmesinde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu sentetik uyuşturucuların rutin laboratuvar testleri ile de kanda ve idrarda tespiti pek mümkün olamamaktadır. Sabahlayarak ders çalışan ve sürekli uyanık kalmak isteyen gençlerin ‘amfetamin’ kullanması ileride şizofreniye neden olabilirken, bazı ülkelerde yayılmaya başlayan ‘flakka’ gibi uyuşturucular da insanı içler acısı hale sokan ve saldırgan duygularını uyandıran bir tehdit olabilmektedir. Teknoloji ilerledikçe bu tür maddelerin ortaya çıkması belki de hiç önlenemeyecektir. Bu noktada ailelerin ve özellikle okullarda eğiticilerin kullanıcı olma ihtimali olan çocukların saptanması ve kullanıcı olarak tespit edilenlerin tedaviye yönlendirilmesi için her bireyin teyakkuzda olması gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı gençleri bağımlılık yapıcı tehlikelerden koruyabilmek için, bu tür bilinçlendirme sunumlarının sadece Yeşilay Haftası’nda değil her fırsatta sosyal projelerin yaygınlaştırılarak yapılması ve toplumun bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır” dedi.



Klinik Psikolog Işınsu Erbudak Aslan, bağımlılık kavramı ile ilgili yaptığı açıklamada, kişinin bir maddeyi bir nesneyi düşünmekten kendini alıkoyamaması, vaktinin çoğunu ona ulaşmak için harcaması ve kendini denetleme davranışlarının ortadan kaybolması olarak açıkladı.



Bağımlılık türleri hakkında bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Işınsu Erbudak Aslan, alkol, madde, tütün ürünleri, uyuşturucu, teknoloji ya da bir nesnenin kişiler üzerinde bağımlılık yapabileceğinin altını çizdi. Erbudak, “Bağımlılık genellikle ‘bir kere denemekten zarar gelmez’ şeklindeki yanlış bir düşünce ile başlar. Gençler zaman zaman arkadaş ortamlarından dışlanmamak için bir maddenin kötüye kullanımı davranışlarını geliştirebilirler. Bağımlılık ile mücadele edebilmek için aileler ve çocuklar arasındaki iletişim artmalı, bireyler duygularını rahatça ifade edebilmenin yollarını bulmalıdır. Haftada belirli zamanlarda yapılan aile sohbetleri, kitap okuma saatleri, birlikte yürüyüşe çıkmak, kültürel aktiviteleri gerçekleştirmek aile bağlarını güçlendirir ve sığınacak başka limanlar aranmasını engeller” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.