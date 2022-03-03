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İlk kez bebeklerinin sesini algılayabilecekler Gaziantep'te 350 işitme engelli ebeveyne 'bebek sesi algılayıcı cihaz hediye edildi

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından bebek sahibi 350 işitme engelli bireye 'bebek sesi algılayıcısı' cihaz verildi

İlk kez bebeklerinin sesini algılayabilecekler Gaziantep'te 350 işitme engelli ebeveyne 'bebek sesi algılayıcı cihaz hediye edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından bebek sahibi 350 işitme engelli bireye ‘bebek sesi algılayıcısı’ cihaz verildi
GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığınca başlatılan ‘Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin’ projesi kapsamında işitme engelli ailelerin hayatını kolaylaştırmak ve ebeveyn olma korkularını ortadan kaldırmak amacıyla 350 işitme engelli bireye ‘bebek sesi algılayıcısı’ dağıtıldı. GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, işitme engelli ailelere ‘bebek sesi algılayıcısı’ cihazının verilmemesi halinde annelerin çocukları büyüyene kadar nöbet tutmaları gerekeceğini ancak bu cihaz sayesinde artık ebeveynlerin çocuğunun ağladığı anı rahatlıkla duyabileceğini söyledi.
''Farkındalık oluşturduk''
İşitme engelli ebeveyn Mustafa ve Nilüfer çiftine hediye edilen cihaz sonrası konuşan Tolay, “Bu genç anne ve babamız, bir buçuk yıllık evliler. Çocukları daha 7 günlük. Bugün Dünya Kulak ve İşitme Engelliler Günü. Bu vesile ile bugün de farkındalık oluşturmak istedik. Bugün çocuğumuzun işitme testi de yapıldı ve çocuğumuzun işitme sorunu yok” diye konuştu.
Tolay, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm engel gruplarına hizmet verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
“İlimizde yaptığımız araştırma sonucunda şu ana kadar 350 işitme engelli anne baba olduğunu tespit ettik. Bu anne babalarımıza bebek ağlama sesine duyarlı bir cihaz hediye ediyoruz. Bebekler ağlamasın anneler üzülmesin sloganı ile işitme engelli anne babalar için de böyle bir hizmet sunuyoruz. İşitme engelli anne babalara bu cihaz olmasa bireylerin anneleri gelip çocuk büyüyene kadar nöbet tutmak zorunda kalacaktı. Anne artık cebinde taşıyacağı bu aparatla evinin işini yaparken ya da uyurken çocuğunun ağladığını cihazın titremesi ile hissedebilecek."
''Genç çifttin yaşamı kolaylaştı''
İşitme engelli Mustafa Nilüfer Sadıç çiftinin 7 gün önce ilk çocukları olan Esmanur dünyaya geldi. Esmanur'un yapılan testlerinde işitme sorunu yaşamadığı belirlendi. En büyük korkularının çocukları ağladığında onu duyamamak olduğunu söyleyen çift, ağlama sesine duyarlı titreşimli cihazla çocukları ağladığında onu algılayabilecekleri için mutlu olduklarını ifade etti. Baba Mustafa Sadıç, işaret dili tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, çocuklarının ağlaması durumunda onu duyamayacakları için çok tedirgin olduklarını belirtti.
Çocuklarını duyamama korkularını aştıkları için mutlu olduklarını söyleyen Sadıç, "Anne baba olarak ikimiz de işitme engelliyiz. Rahatlıkla uykuya dalamıyoruz, bir yere gidemiyoruz, çocuğumuz ağlar da göremeyiz diye çok korkuyorduk. Büyükşehir Belediyesi'nin bize vermiş olduğu bu cihazla bizim ve çocuğumuzun hayatı kurtuldu diyebilirim. Çocuğumuz 7 günlük. Bugün de hastaneye getirdiler bizi. Çocuğumuzun herhangi bir işitme sorunu olup olmadığını test etmek için. Bebeğimizin işitme engelli olmadığını öğrendik ve buna çok sevindik. Bu bizim için tarifsiz bir duygu. Bu cihazla da hayatımız iyice kolaylaşacak. Rahatlıkla uyuyabileceğiz. O da işitme engelli olur mu diye ya da o ağladığında ihtiyaçları olduğunda nasıl haberdar olacağız diye. Belediye bizi arayıp böyle bir şey için evimize geldiklerinde çok mutlu olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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