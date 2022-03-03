Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda kantin, kafe ve büfelere yönelik denetimini sürdürüyor.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi amacı ile okullarda denetimlerine devam eden Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, kantinlerde bulunan gıda maddelerini incelerken sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler çalışanların iş kıyafetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.



“Çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli”

Okul kantin denetimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7/24 görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, okul kantinlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Bu konuda bizler üzerimize düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kurallara ve tedbirlere uyan tüm okul kantin işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Hijyen kurallarını elden bırakmamalıyız. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz, çocuklarımızın sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini belirli periyotlarla gerçekleştirmeye devam edecek” diye konuştu.

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