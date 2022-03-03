GAÜN’de ‘Türk Devlet Teşkilatları’ konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından hazırlanan ve konuşmacılığını Doç. Dr. Yunus Emre Tansü'nün yaptığı ''Türk Devlet Teşkilatları'' konulu Konferans gerçekleştirildi.



GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, Türk Devlet Teşkilatı’nın kurulduğu günümüzde, Türk dünyasının bir araya gelmesiyle beraber Türk topluluklarına, tarihten bugüne kadar yakın ilişkide bulunup, Türkleşmiş akraba topluluklarına karşı ilginin çok artığını söyledi. Doç. Dr. Tansü, “Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan’ın lokomotif gücünü oluşturduğu Devlet Teşkilatları Konseyi, eski adıyla Türk Keneşi şimdiki Türk Devletleri Teşkilatı bu ilgiyi daha çok artırdı” dedi.



Konuşmasında geçmişten bugüne Türk Devletleri’nin teşkilat yapısına değinen Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, “Eski Türk devlet teşkilatlarından gelen gelenek bugün düşünce düzeyinde varlığını devam ettiriyor. Bugün modern dünyanın gerektirdiği, modern devlet kurallarına, demokratik cumhuriyetlere evirildi. Eski Türk düşüncesinde de demokrasi vardı. Hükümdar bir konseye danışıyordu, töre denilen kararları toydan geçirmek zorundaydı. Bugünkü demokratik cumhuriyet anlayışıyla eski Türk devlet teşkilatı arasında çok büyük benzerlik var” şeklinde konuştu.



Doç. Dr. Yunus Emre Tansü konuşmasının devamında, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir cumhuriyet olarak Türk Dünyası’nın ve İslam ülkelerinin lokomotif bir gücü haline gelmiştir. Ülkemiz yaklaşık 100 yıllık demokratik cumhuriyet tecrübesiyle varlığıyla rol model olması yanında son yıllarda da bölgesel süper güç haline geldi. Türk devlet düşüncesi çok kadim bir düşüncedir. Hükümdar, yönetim, toy, meclis ve bunun yanında da halk ve orduyla beraber büyük bir mekanizmadır. Bu mekanizmayı kuranlar töre adını verdikleri kurallarını koymuşlardır. Bu kurallarla beraber devleti ebet müddetin bu mekanizmayı çalıştırılır hale getirmişlerdir. Göç halinde ya da bir dış tehdit sonucunda devlet yıkıldığında yine göç edilen yerde aynı şekilde köklü bir devlet organizması inşa edilebilir hale gelmiştir. Bu durum törenin ve anlayışın başarısıdır” diye konuştu.



Programa Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Murat Kütük, Dekan Yardımcısı Gülşah Gaye Fidan ve öğrenciler katıldı.

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