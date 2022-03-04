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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANKA’da 3 günde 11 büyük cerrahi operasyon

İHA

ANKA’da 3 günde 11 büyük cerrahi operasyon

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Metabolik Cerrahi Biriminde 3 günde başarı ile sonuçlanan 11 büyük cerrahi operasyon gerçekleştirildi.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Metabolik ve Obezite Cerrahisi alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı üç günde 11 büyük başarılı ameliyata imza attı. Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı yoğun geçen haftanın ardından son üç gün içinde yedi tüp mide ameliyatı, bir diyabet cerrahisi, bir Rectum CA, bir akut batın ve bir de kabızlık ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Bütün hastalar tedavilerinin ardından sağlıkla taburcu edildi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından sağlıklı bir şekilde taburcu olmanın mutluluğunu yaşayan hastalar, “Tedavi olmak için uzaklara gitmeye gerek yok. ANKA Hastanesi teşhis ve tedavi konusunda tüm ihtiyaçlara cevap veren bir hastane. Hiç kimse hastalıktan korkmasın. Bir an önce hastalığı kabullenmek ve tedavi olmak çok önemli. Doktorumuz sayesinde kısa sürede sağlığımıza kavuştuk. ANKA Hastanesi yönetimi ve çalışanları bize kendimizi evimizdeymişiz gibi hissettirdi” dedi.
ANKA ailesi olarak hastaları sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Hastalıkları erken teşhis etmek tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Erken teşhis edilmeyen hastalık ilerlediğinde kötü sonuçlara neden olabilir, tedavi süreci yıpratıcı olur ve bu da bireyin hastalığın psikolojik etkisiyle baş etmesinde zorlayıcı olur. Bu sebeple hiçbir şikayet olmasa da, herkesin düzenli olarak sağlık taramalarını yaptırması çok önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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