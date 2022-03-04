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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Metaverse dünyasına ilk adımını attı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Metaverse dünyasına ilk adımını attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Metaverse dünyasına ilk adımını attı. Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımı Metaverse'ye aktarıldı.
Son zamanlarda önemli bir yatırım, eğlence ve etkileşim ağı sağlayan Metaverse'ye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Metaverse dünyasına ilk adımını atan belediye, Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımını yaparak Metaverse'ye aktardı. Konuyla ilgili Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde düzenlenen lansmana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve gençler katıldı. Lansmanda konuşan Şahin, Metaverse evreninin yeni bir fırsat olduğunu, kültürel, tarihi ve gastronomik zenginliklerin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Şahin ayrıca, Metaverse sayesinde şehrin ve bölgenin ekonomik anlamda faydalanacağını belirtti.

“Metaverse sayesinde turistlerin şehrimize gelmelerini istiyoruz”
Metaverse sayesinde şehre ait gastronomik, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak insanların şehre gelmelerini sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, “Ülkemiz başta olmak üzere şehrimiz çok büyük zenginliğe sahip. Ülkemiz kültürüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla çok büyük zenginliğe sahip. Gaziantep özelinde baktığımızda ise sanayisiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir şehrimiz. Eğer siz bu sahip olduğunuz değerleri, günün gelişen teknolojileriyle entegre etmezseniz geleceği yakalayamazsınız. İstediğiniz kadar çok ciddi turizm alanlarına sahip olun ancak bunu dünyaya açamıyorsanız, etkileşim içerisinde bulunamıyorsanız, sizin elinizde kullanılmamış bir hazine olur. Bu nedenle burada bize düşen sahip olduğumuz değerleri, teknolojiyle örtüştürerek Gaziantep’in bu değerlerini tanıtmak. Kültürden, turizmden, sanayiden ve gastronomiden daha fazla pay almak istiyoruz. Muhakkak zamanla kokular da Metaverse evrenine aktarılacak. Metaverse evrenindekiler ürünlerin kokusunu da alsın ve bu hisleri Gaziantep’te gerçekten yaşamak adına deneyimlemek için Gaziantep’imize gelsin istiyoruz. İşte asıl amacımız budur. Bugün akıllı şehir ve Metaverse evrenine geçişin lansmanını yapıyoruz. Metaverse fazlarında bugün ilk fazımız olan Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımını yaparak Metaverse evrenine aktardık” dedi.

“Gaziantep, Metaverse ile buluşuyor”
Metaverse sayesinde şehrin kültürel turizminin artacağını ve ekonomik anlamda faydalar sağlayacağını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Metaverse, bir şehir planlaması, altyapı, yeni bir alan ve etkileşim aracıdır. Roma döneminin en ihtişamlı zamanlarını Zeugma’da görebilirsiniz ancak insanların zamanları olmadığı için bir türlü gelip yerinde görebilme fırsatı olmuyor. Metaverse, size beraberinde dijital yakınlık getiriyor, merak uyandırıyor, gelip görme hissi uyandırıyor. Lezzetin başkentiyiz, iyi bir lezzet 5 duyu organına hitap etmeyle oluşuyor. İnsanlar Metaverse evreninde o yemeği görüyor, öğreniyor ve gerçek anlamda tatmak istiyor. O gördüğü görseli deneyimlemek istiyor. Bu nedenle Metaverse, beraberinde kültür turizmini, şehrin tanıtımını getirecek. Bilim sanatla, bilim teknolojiyle, sanat teknolojiyle bir araya gelecek. Bunun sonunda ise bölge ve şehir ekonomisi faydalanacak. Bir taraftan yüksek teknolojiye geçmek isteyen sanayiyle, bir taraftan ise kültürel mirası teknoloji altyapısı oluşturmuş yeni bir döneme geçiyoruz. 5 antik kentiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, 100 coğrafi işaretiyle, müzeleriyle Metaverse Gaziantep, Gaziantep Metaverse ile buluşuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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