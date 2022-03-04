Obezite kaderiniz değildir Obezite Cerrahı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu: “Yaşam kalitesini düşüren kilolardan kurtulmak mümkün”

Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi, Obezite Cerrahı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, obezite günü dolayısıyla hastalıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Özmutlu, obezite hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğunu ve tüp mide ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Obezite Cerrahı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, Obezite günü dolayısıyla hastalıkla ilgili bilgiler paylaştı. Dr. Özmutlu, Obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve günümüz teknolojisinde tüp mide ameliyatlarının çok başarılı sonuçlar verdiğinin altını çizdi.



“Obezite önlenebilir bir hastalıktır”

Obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Özmutlu, “Bugün Dünya Obezite Günü, Obezite ciddi bir sıkıntıdır. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi obezitenin önlenebilir bir hastalık olmasıdır. Yani tedbirlerinizi aldığınız zaman, diyetinize dikkat ettiğiniz zaman aslında önlenebilen bir hastalıktır. Diyetle egzersiz ile çözülemeyen durumlarda ne yaparsan yapayım ben kilo veremiyorum denilen durumlarda, ek hastalıklarında oluşmaya başladığı durumlarda biz cerrahi olarak müdahale ediyoruz” dedi.



“Tüp mide ameliyatları başarılı sonuçlar veriyor”

Tüp mide ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Dr. Özmutlu, “Genelde 2 tip ameliyat var. Ama tüp mide dediğimiz ameliyat en sık olandır. Bu ameliyat dünyada yüzde 6070 uygulanıyor. Bu ameliyatlarla hastalarımıza çok güzel kilo verdirebiliyoruz. Onun için hastalarımızdan istediğimiz şey kilolularsa sağda solda tavsiye ilaçlarına değil bir diyetisyen eğer oda olmazsa obezite cerrahisinde deneyimli bir genel cerrahi uzmanı ile yollarına devam etmelerini öneriyorum” şeklinde konuştu.



“220 kilo olan hastamız şuan 85 kiloya kadar düştü”

Dr. Özmutlu, “Biz özel MMT Amerikan Hastanesinde kendilerine yardımcı olabilmek için her zaman buradayız. Biz tüp mide ameliyatlarıyla kilo verdirdiğimiz hastalarımızla her zaman iletişim halindeyiz. 220 kiloluk bir hastamız vardı şuan 85 kiloya düştü. Hala takiplerine devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ameliyatın riski çok az”

Tüp mide ameliyatlarının riskine değinen Dr. Özmutlu, “Bu tip ameliyatlarda problem yaşama ihtimalleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmelerinden çok daha düşük. Aşırı kilolara bağlı yan hastalıkların oluşması halinde yaşayacakları sıkıntıdan çok daha düşük risklere sahiptir. Eskiden risk biraz daha fazlaydı. Ama artık teknoloji ilerledi bizler tecrübelendik. Artık çok ciddi sayıda hastalarımız var. Riskler çok çok azaldı. Hastalar ameliyattan korkmasın gelsinler ameliyatlarını olsunlar” ifadelerine yer verdi.



“Cerrahi dışı yöntemler kilo vermeye yardımcı olur”

Cerrahi dışı yöntemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Özmutlu, “Tüp mide ameliyatları dışında cerrahi dışı yöntemlerimiz uygulanıyor. Mide botoksu yada mide balonu ikisini de uyguluyoruz. Mide botoksuda mide balonuda bir zayıflama yöntemi değildir. Sadece zayıflamaya yardımcı bir yöntemdir. Hastanın diyetine dikkat etmesi gerekir. Önemli olan hastaya doğru tedaviyi uygulamak” diye konuştu.

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