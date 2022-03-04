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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN Hastanesi’nde Obezite Merkezi açıldı

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'ne 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde "Obezite Merkezi" açıldı.

GAÜN Hastanesi’nde Obezite Merkezi açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’ne 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde “Obezite Merkezi” açıldı.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suzan Tabur’un Sorumlu Hekim olduğu merkezde; diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, koordinatör olmak üzere birçok personel görev yapacak.
Fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak isteyen kişilerin başvurabileceği merkezde; Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları alanlarından uzman hekimler hizmet verecek.
“Obezite Merkezi Gaziantep’imize hayırlı olsun”
Hastane poliklinik girişinde hizmete giren merkezin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Obezite Merkezi Gaziantep’imize hayırlı olsun. Obezite; hastalıkların en önemli tetikleyicilerinden biri. Hatta Covid19’dan ölenlerin bir kısmında da obezitenin tetikleyici unsur olduğu söylenmekte. Ülkemizde giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkan obezite, tehlike arz ettiği için böyle bir merkez açma gereği duyduk. Gaziantep iktisaden zengin, hareketli bir gastronomi şehri. Bu nedenle şehrimizde buna ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat, Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ve ekibimizle birlikte merkezin açılmasının gerekliliği konusunda hem fikir olduk. Bu merkezi Gaziantep’e kazandırmaktan son derece mutluyuz. Obezite ile ilgili sorunlar yaşayan vatandaşlarımız için bilimle, sporu kullanarak bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Modern tıbbın çözümlerinin yanına sporu katmak istiyoruz. Hastalarımıza, bu yöntemleri kenara itmeden, dengeli beslenerek ve spor yaparak zayıflamayı önereceğiz. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli başta olmak üzere bu merkezde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Açılışta konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise merkezin önemine değinerek, “Bu merkezin kurulmasıyla ilgili Sayın Rektörümüzün de izniyle hem Çocuk Endokrinoloji hem de Erişkin Endokrinolojiden arkadaşlarımızla istişare etmiştik. Bu istişare sonucu Gaziantep’te böyle bir merkezin olması gerektiği kararını almıştık. Sonrasında ise başvurularımızı yapıp Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) kabul aldık. Şimdi ise Başhekimlik ekibinin özverili çalışmalarıyla böyle güzel bir merkeze kavuşmuş olduk. Obezite çağımızın sorunu ve bu sorun multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle ekibimizde Endokrinolojideki hocalarımıza ek olarak Fizik Tedavi, Göğüs Hastalıkları da dahil olmak üzere çok değerli hocalarımız yer alıyor. Bu merkezde; hastalara bireysel programlar hazırlanacak. İşin içinde beslenme, diyetetik, psikolojinin de olduğu hatta cerrahi gerektiren hastalara obezite cerrahisinin de yapılabileceği bir ekiple birlikte Gaziantep halkının ve bölgenin hizmetindeyiz. Bu merkezde bütün arkadaşlarımızın çok emeği var. Katkıları için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Merkezimizin, hayırlı bir merkez olmasını diliyorum” diye konuştu.
Merkezin açılışına; Hastane Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Celkan, Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Suzan Tabur, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Prof. Dr. Meral Uyar, Prof. Dr. Mehmet Keskin, Prof. Dr. Özlem Altındağ, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersin Akarsu, Doç. Dr. Zeynel Abidin Sayıner, hastane idari yöneticileri ve merkez çalışanları katıldı.

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