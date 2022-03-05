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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de 5’inci kariyer zirvesi başladı

İHA

GAÜN’de 5’inci kariyer zirvesi başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen 5’inci Kariyer Zirvesi’nin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişiminde çok önemli olduğunu belirti. Özaydın, ülkenin önemli firmalarında görev yapan alanlarında etkin kişilerle öğrencilerin buluşması ve istihdam olanaklarından faydalanmasına aracılık etmesi açısından bu etkinliklerin çok önemli olduğunu belirtti.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinde sunulan kaliteli bir eğitim ile öğrencileri donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamanın tek gayeleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin kişisel gelişiminde bu tür organizasyonların en az verilen eğitim kadar önemli bulduğunu belirterek, öğrencilere sorgulayan bir kafa yapısı içerisinde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerden yenilikçi olmalarını isteyen Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesi olarak öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çay ve simidi ücretsiz yaptıklarını ifade ederek, dört çeşit öğle yemek fiyatlarını ise bir Türk lirası yaptıklarını söyledi.

Öncelikli görevlerinin ülkenin geleceği ve teminatı olan gençleri en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise eğitimin önemine değinerek, “Gençlerimiz ne kadar donanımlı olurlarsa o kadar özgüvenli olur ve geleceğe güvenle bakar. Eğitim vermeyen gençleri yok sayan bir milletin geleceği de olamaz. Siz gençlerin sadece bugünü anlamanız yetmez, mutlaka geleceğe hazırlanmanız ve geleceği ön görme anlayışında olmanız gerekir” dedi.
GAÜN Mühendislik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Günal da Mühendis Topluluğu yönetiminin ve üyelerinin özverili çalışmaları sonucu Kariyer Zirvesi’nin gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Mustafa Günal, “Öğrenciliğe başladığınızda sadece okulunuzda eğitim almıyorsunuz aynı zamanda kariyer yolculuğuna da başlıyorsunuz. Bu Kariyer Zirvesi’nde küresel ve Türkiye ölçeğinde büyük firmaların CEO’ları veya yönetiminde olan arkadaşlar sizlerle bir araya gelerek, başarı hikâyelerini paylaşacaklar. Bu da öğrenciler için önemli bir imkan” ifadelerini kullandı.

Mühendislik Topluluğu Başkanı Zehra Ceren Şahin de bu etkinlikle sektörün başarılı isimlerini, sosyal konukları ve öğrencileri bir arada bulundurmanın amaçladığını belirterek, “Kariyer düşkünü sosyal mühendisler mottosuyla çıktığımız bu yolda topluluk üyelerimiz ile beraber kişisel ve mesleki gelişimin sadece okuldaki dersler ile kazanılamayacağı düşüncesiyle sosyal, kültürel ve mesleki anlamda gelişmek için yıl içerisinde birçok etkinlik düzenliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en kapsamlı kariyer etkinliği olan gelenekselleşmiş Kariyer Zirvesi’nin bu sene beşincisi yapılıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında 5. Kariyer Zirvesi'nin birinci gününde SANKO Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ÇİMKO İnsan Kaynakları Direktörü Çiğdem Gürbüz, Mondelez İnternational Türkiye Distribütör Operasyonları Satış Müdürü Fatih Akın, TÜSMOD Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi CEO’su Gürkan Hüryılmaz, Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, L’Oreal Türkiye Supply Chain Maneger Salih Beyoğlu, Gezgin Yazar Faruk Budak, Anadolu Grubu Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü Özgür Zümrüt öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıp, iş olanakları konusunda bilgilendirme bulunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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