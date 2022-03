Ekonomide üretime katılan eller projesi satış günleri etkinliği başladı Açılışı gerçekleştirilen etkinlikte kadın girişimciler evde ürettikleri ürünleri pazara sunma imkanı buluyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından gerçekleştirilen, Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliği başladı.

Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlikte kadınlar evde ürettikleri ürünlerini pazara sunma imkanı buluyor.

Etkinliğin açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, kurul üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.

Farklı alanlarda 90 standın yer aldığı etkinlikte ahşap boyama eşyalar, Antep işi nakış, el işi, takı ve giysilerin yanı sıra pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyecekler satışa sunuluyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Valisi Davut Gül, kadın girişimciler tarafından büyük emeklerle üretilen ürünlerin pazara sunulduğu bu etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi. Gaziantepli kadın girişimcilerin çalışmalarından ve başarılarından gurur duyduklarını ifade eden Gül, “TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen bu etkinlik bizleri son derece mutlu etti. Emeği olan herkese teşekkür ediyor, bu program vesilesi ile kadın girişimcilerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Çok özel bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın girişimciler ile böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda ilerlememiz için çift kanatla uçmamız, kadınıyla erkeğiyle birlikte bu kalkınma yolculuğunu tamamlamamız lazım. Her zaman eğitimde önce kadın, sağlıkta önce kadın, istihdamda önce kadın diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi; “Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir”. Kadınsız kalkınma olmaz, kadınsız demokrasi olmaz, biz de önce kadın diyoruz. Bu özel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımla başlayan Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliğinin 9’uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadınların üretime katılmalarının Gaziantep ve ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası olarak kadınların iş dünyasında daha çok yer almaları için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam ettiklerini ifade eden Ünverdi, “Girişimci kadınların binbir emekle ve özenle ürettiği ürünlerin yer aldığı ve bu yıl 9'uncusu düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kadın düşüncesinin ve rolünün olmadığı bir toplum ne günümüz dünyasına ne de geleceğe ayak uyduramaz. Çözüm odaklı ve katma değerli projelere öncülük eden tüm girişimci kadınlarımızın her daim yanındayız. Bu vesile ile üreten, çalışan ve hayata ışık tutan tüm girişimci kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğin açılış töreninde konuşmalarını gerçekleştiren TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de kadın girişimcilerin iş hayatına ve topluma daha fazla kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu gibi çeşitli etkinlikler ile sosyalleşmelerini desteklediklerini söyledi.

“Etkinliğimizde stant açan kadınlarımıza ücretsiz satış alanın yanı sıra hijyen ve gıda saklama, gıda sunum teknikleri, eticaret, tasarım, ambalaj ve paketleme konularında eğitim verilerek ürünlerini daha iyi pazarlama ve satış yapma imkanı sunmaktayız” diyen Ahi, girişimci kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sunarak hem ev ekonomilerine hem de üretime katkı sağladıklarını kaydetti. Etkinliğe önceki yıllarda olduğu gibi yüksek katılımın olduğunu söyleyen Ahi, “Etkinliğimize hem kadın girişimcilerimiz hem de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu da hem bizleri hem de burada ürünlerini pazara sunan kadın girişimcilerimizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Satış Günleri Etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkür ediyor, desteklerinin devamı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliği, 6 Mart Pazar günü saat 22.00’ye kadar Sanko Park AVM’de devam edecek.

