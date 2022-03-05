Ekonomide üretime katılan eller projesi satış günleri etkinliği başladı Açılışı gerçekleştirilen etkinlikte kadın girişimciler evde ürettikleri ürünleri pazara sunma imkanı buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekonomide üretime katılan eller projesi satış günleri etkinliği başladı Açılışı gerçekleştirilen etkinlikte kadın girişimciler evde ürettikleri ürünleri pazara sunma imkanı buluyor

İHA

Ekonomide üretime katılan eller projesi satış günleri etkinliği başladı Açılışı gerçekleştirilen etkinlikte kadın girişimciler evde ürettikleri ürünleri pazara sunma imkanı buluyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından gerçekleştirilen, Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliği başladı.
Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlikte kadınlar evde ürettikleri ürünlerini pazara sunma imkanı buluyor.
Etkinliğin açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, kurul üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.
Farklı alanlarda 90 standın yer aldığı etkinlikte ahşap boyama eşyalar, Antep işi nakış, el işi, takı ve giysilerin yanı sıra pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyecekler satışa sunuluyor.
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Valisi Davut Gül, kadın girişimciler tarafından büyük emeklerle üretilen ürünlerin pazara sunulduğu bu etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi. Gaziantepli kadın girişimcilerin çalışmalarından ve başarılarından gurur duyduklarını ifade eden Gül, “TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen bu etkinlik bizleri son derece mutlu etti. Emeği olan herkese teşekkür ediyor, bu program vesilesi ile kadın girişimcilerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Çok özel bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın girişimciler ile böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şunları kaydetti:
“Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda ilerlememiz için çift kanatla uçmamız, kadınıyla erkeğiyle birlikte bu kalkınma yolculuğunu tamamlamamız lazım. Her zaman eğitimde önce kadın, sağlıkta önce kadın, istihdamda önce kadın diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi; “Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir”. Kadınsız kalkınma olmaz, kadınsız demokrasi olmaz, biz de önce kadın diyoruz. Bu özel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımla başlayan Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliğinin 9’uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadınların üretime katılmalarının Gaziantep ve ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu kaydetti.
Gaziantep Sanayi Odası olarak kadınların iş dünyasında daha çok yer almaları için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam ettiklerini ifade eden Ünverdi, “Girişimci kadınların binbir emekle ve özenle ürettiği ürünlerin yer aldığı ve bu yıl 9'uncusu düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kadın düşüncesinin ve rolünün olmadığı bir toplum ne günümüz dünyasına ne de geleceğe ayak uyduramaz. Çözüm odaklı ve katma değerli projelere öncülük eden tüm girişimci kadınlarımızın her daim yanındayız. Bu vesile ile üreten, çalışan ve hayata ışık tutan tüm girişimci kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum” şeklinde konuştu.
Etkinliğin açılış töreninde konuşmalarını gerçekleştiren TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de kadın girişimcilerin iş hayatına ve topluma daha fazla kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu gibi çeşitli etkinlikler ile sosyalleşmelerini desteklediklerini söyledi.
“Etkinliğimizde stant açan kadınlarımıza ücretsiz satış alanın yanı sıra hijyen ve gıda saklama, gıda sunum teknikleri, eticaret, tasarım, ambalaj ve paketleme konularında eğitim verilerek ürünlerini daha iyi pazarlama ve satış yapma imkanı sunmaktayız” diyen Ahi, girişimci kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sunarak hem ev ekonomilerine hem de üretime katkı sağladıklarını kaydetti. Etkinliğe önceki yıllarda olduğu gibi yüksek katılımın olduğunu söyleyen Ahi, “Etkinliğimize hem kadın girişimcilerimiz hem de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu da hem bizleri hem de burada ürünlerini pazara sunan kadın girişimcilerimizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Satış Günleri Etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkür ediyor, desteklerinin devamı bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliği, 6 Mart Pazar günü saat 22.00’ye kadar Sanko Park AVM’de devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü ALG Spor, Samsun'a gol yağdırdı: 11-0
YEREL HABERLER ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü ALG ...
Öğretmenlerinin ailelerini ikna ettiği kız çocukları hentbolda final oynayacak 
YEREL HABERLER Öğretmenlerinin ailelerini ikna ettiği kız çocukları ...
Çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep’te ’Women’s World Dronecup'da yarışacak
YEREL HABERLER Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep’te ...
Ünlü pop sanatçısı Emre Aydın gazi şehirliler için konser verdi
YEREL HABERLER Ünlü pop sanatçısı Emre Aydın gazi şehirliler için ...
GAÜN’de 5’inci kariyer zirvesi başladı
YEREL HABERLER GAÜN’de 5’inci kariyer zirvesi başladı
Gaziantep’te şehit isimleri ağaçlarda yaşatılacak
YEREL HABERLER Gaziantep’te şehit isimleri ağaçlarda yaşatılacak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Kadınlar, yaşamın kaynağı, renkleri ve değerleridir”
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Sobadan zehirlendi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlendi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşam ...
2. Gaziantep mozaik çalıştayı başladı Mozaik sanatçıları güçlü kadınların kenti Gaziantep’te farkındalık için buluştu
YEREL HABERLER 2. Gaziantep mozaik çalıştayı başladı Mozaik ...
Medical Park Gaziantep Hastanesinden obeziteye farkındalık
YEREL HABERLER Medical Park Gaziantep Hastanesinden obeziteye ...
Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare ...
GSO Başkanı Ünverdi: “Gaziantep’e daha fazla finans desteği verilmeli”
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi: “Gaziantep’e daha fazla finans ...
Zeugma, metaverse ile gezilebilecek
YEREL HABERLER Zeugma, metaverse ile gezilebilecek
Başkan Tahmazoğlu’ndan KDV denetimi
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’ndan KDV denetimi
Şahinbeyli sporcu tekvando şampiyonu Şahinbey'in Çelik'ten gururu
YEREL HABERLER Şahinbeyli sporcu tekvando şampiyonu Şahinbey'in ...
Duygu Delen davasında sanık Mehmet Kaplan'a cinayetten beraat
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında sanık Mehmet Kaplan'a ...
Öğrencilere emperyalizmin tuzakları uyarısı
YEREL HABERLER Öğrencilere emperyalizmin tuzakları uyarısı
Toroslar EDAŞ’tan Gaziantep’e 8 yılda 1.37 milyar TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ’tan Gaziantep’e 8 yılda 1.37 milyar ...
GAÜN Hastanesi’nde Obezite Merkezi açıldı
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde Obezite Merkezi açıldı
Duygu Delen davasında karar çıktı Duygu Delen davasında yağmadan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, kasten öldürme suçundan ise beraat etti
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında karar çıktı Duygu Delen ...
Obezite kaderiniz değildir Obezite Cerrahı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu: “Yaşam kalitesini düşüren kilolardan kurtulmak mümkün”
YEREL HABERLER Obezite kaderiniz değildir Obezite Cerrahı ve Genel ...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Metaverse dünyasına ilk adımını attı
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Metaverse dünyasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.