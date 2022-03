Oğuzeli Semt pazarı törenle hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi, Oğuzeli ilçesinde yapılan semt pazarının inşaatı tamamlandı. Pazarının açılışı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şahinbey ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışan ve ilçe belediyelere desteklerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç’ın kapalı semt pazarı talebinin üzerine Oğuzeli’nde kapalı semt pazarının inşaatını başlattı. Kısa sürede inşası tamamlanan kapalı semt pazarı; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, il ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Pazarın yapımında başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç, “Şahinbey Belediyemizle birlikte yaptığımız bu pazar yeri hem pazarcı esnafımızın hem de alışveriş yapan hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak. Daha konforlu alışverişlerin yapılması sağlanacak. İnşallah pazar yerimizi bir adım ötesine taşıyarak yöresel ürünlerimizin ve evlerde üretilen ürünlerin satıldığı bir pazar haline de dönüştürmek isitiyoruz. Vatandaşlarımız bize dua ettiği, bizleri desteklediği sürece bu hizmetlerimizin hiçbir zaman sonu gelmeyecek ve artarak devam edecek. Bu pazarın yapımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Şahinbey Belediyesi çalışanlarına ve ilçe çalışanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Oğuzeli’miz her şeyin en güzeline layık”

Oğuzeli ilçesinin her yatırımın en güzeline layık olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar yerinin hayırlı olmasını dileyerek, “ Bütün ilçelerimiz bizim için çok değerli. Kendi ilçemiz olan Şahinbey’in nüfusu maşallah 936 bine çıktı, ilaveten 330 binde Suriyeli var. Hepsini ilçemizde misafir ediyoruz. Sonradan oluşan ve geçmişten gelen problemler var ama çözülmeyecek hiçbir problem yok. El ele, gönül gönüle verdiğimize zaman milletimizin hak ettiği hizmetleri en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz. Oğuzeli’miz her şeyin en güzeline layık. Başkanımızla konuştuk bizden bir pazar yeri talep etti. Bizde hem Araban’da hem de Oğuzeli’nde kapalı pazar yeri inşaatlarına başladık. Pazar yeri deyip geçmemek lazım çünkü hakikaten çok önemli. Pazarcılarımız ve vatandaşlarımız bunu daha iyi anlıyorlar. Yaz, kış, yağmur, kar demeden üstü kapalı olduğu için tüm sorunlardan korunmuş oluyor. İçerisindeki aydınlatma, lavabo, mescit ve zabıta noktasıyla komplike bir tesis. Pazar yerimizin Oğuzeli’mize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

