HKÜ, Malezya’nın En Büyük Devlet Üniversitesi ile İş Birliği Yapacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), sahip olduğu 35 kampüsüyle Malezya’nın en büyük devlet üniversitesi konumunda olan Mara Teknoloji Üniversitesi (Universiti Teknologi MARA, UiTM) ile ortak bilimsel faaliyetler yürütmek üzere anlaştı.

Anlaşma kapsamında, iki üniversite arasında; eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve öğrenci/personel değişimi başta olmak üzere, yenilikçi bilimsel ve teknolojik projelerin ortaklaşa hayata geçirilmesi hedefleniyor. Mara Teknoloji Üniversitesi’nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törende iki üniversite arasında uzlaşı belgesi imzalandı. İmza töreninde; Mara Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Ts. Dr. Mohd Ilham bin Adenan’a rektör yardımcıları eşlik ederken, HKÜ tarafında ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey ile Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Hasoğlu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ile birlikte yer aldılar.

''Sürdürülebilirlik için uluslararası işbirliği şart

Yükseköğretimin değişen yapısı ve uluslarasılaşmasının HKÜ tarafından da takip edilen ve önem verilen konularından olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Uluslararası işbirliği anlaşmaları ve uluslararası öğrenci hareketliliklerinin niceliksel ve niteliksel artışı, yükseköğretim ekosisteminin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu noktada, son yıllarda yaşanan artış dikkat çekicidir. Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olan HKÜ, belirlediği stratejik hedefleri doğrultusunda, uluslararasılaşmayı öncelemekte ve bu çerçevede dünyanın saygın üniversiteleri ile iş birliği yapmaktadır. Uluslararası iş birlikleri ve projeler, üniversitelerin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Son yıllarda bu vizyon ile attığı adımlar HKÜ’nün uluslararası alandaki görünürlüğünü daha da artırdı ve uluslararası iş birliği yapılmak istenen bir kurum haline dönüştürdü. Salgın hastalıklar, küresel ekonomik sorunlar ve benzeri problemler ile mücadele için uluslararası işbirliği yapılarak bilgi ve teknoloji kapasitesinin artırılması kaçınılmazdır. Yükseköğretim ekosisteminin sürdürülebilirliği de ancak bu iş birliklerinin oluşturduğu katma değer ile mümkün olacaktır. HKÜ, uluslararası iş birliğine her zaman açık ve istekli bir üniversitedir. Bu bağlamda, Malezya’nın Mara Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu iki kurumun iş birliği, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve yükseköğretimin uluslararasılaşması hususunda güzel bir örnek teşkil edecektir. İş birliğinin altyapısının oluşturulmasında emeği geçen HKÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi ile Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü İhsan Kuyumcu’ya teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törenin açış konuşmasını yapan Mara Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mohd Ilham bin Adenan da, özellikle uluslararası teknoloji transferi ve bilgi aktarımı için çalıştıklarını ve girişimciliğin kendilerinin öncelikli alanı olduğunu belirterek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu iş birliğinden dolayı memnuniyetini ifade etti. İmzalanan anlaşmanın 3 yıl için geçerli olacağı ve ihtiyaç duyulduğu takdirde uzatılabileceği kaydedildi.

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