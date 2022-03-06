Bölgesel kariyer fuarları GAÜN'de düzenlenecek

İpekyolu Kariyer Fuarı, tüm gençlere üniversite adına bakılmaksızın yetenekli olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması amacıyla 11 12 Mart 2022 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen, Yetenek Her Yerde sloganıyla yola çıkılan Bölgesel Kariyer Fuarları ile Türkiye’nin önde gelen işverenleri, 2 gün boyunca GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gençlerle buluşacak. Fuar hakkında bilgi veren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Bu fuarlar çok önemli. Üniversiteli gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılarak, iş ve staj imkanlarına ulaşmasında fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amacıyla düzenleniyor. Bölgesel Kariyer Fuarları, yüz binlerce gencin işverenlerle buluşturulmasına ve istihdam olanaklarından faydalandırılmasına aracılık etmenin yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan buluşmasını sağlayacak” diye konuştu. İşveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran fuarlar ile gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, fuarlarda düzenlenecek iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları ile öğrencilerin iş hayatına yönelik deneyimler kazanmalarının da desteklendiğini ifade etti. Fuarlar üniversiteli gençlere sağladığı imkanların yanı sıra hem kamu kurumlarının hem de özel sektör kuruluşlarının yetenekli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor. Fuarlar, 11'i ev sahibi olmak üzere toplam 151 üniversitenin iş birliğinde meslek odaları, binlerce kamu ve özel sektör kurum/kuruluşunun ve genç istihdamında en büyük paya sahip olan KOBİ'lerin katılımı ile gerçekleşecek. İlki Samsun’da gerçekleşen sırasıyla Trabzon, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Adana, Kayseri, Isparta, İzmir, Tekirdağ ve Bolu'da devam edecek fuarların finali Ankara'da yapılacak. Nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması amaçlanıyor.

Kamu kurumlarının, nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin arttırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması, KOBİlerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçlanıyor.

Bu imkanları yakalamak için gençlerin sadece çevrim içi platform Yetenek Kapısı üzerinden işverenlerce açılan yüzlerce etkinlikten bölümlerine ve ilgi alanlarına uygun olanlara başvurmaları gerekiyor.

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