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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu'nda yapılaşma başladı

İHA

İpekyolu'nda yapılaşma başladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan yeni yapılaşmayı yerinde inceledi. Milletvekili Koçer, “İpekyolu; çağdaş, modern bir mahalleye kavuşacak. Burası bittiği zaman bu bölgede yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı; dükkanları, park alanları, güzel evleriyle birlikte yeni bir yaşam alanına dönüşecek” dedi.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, kentsel dönüşüm kapsamına alınan evlerin ve arsaların sahiplerine şartsız bir şekilde konut alma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, İpekyolu’nun siluetini değiştirecek çalışmanın ikinci aşamasına başladı. Daha yaşanabilir ve modern bir Şehitkamil oluşturma amacıyla başlatılan İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışmalarının ardından yapılaşma başladı. Depreme dayanıksız yapıları yıkarak, bir depreme karşı yaşanacak can ve mal kaybının önlemini alan Şehitkamil Belediyesi, aynı zamanda vatandaşın yaşam kalitesine de önemli ölçüde katkı sunacak.
İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi’ne bağlı yürütülen çalışmaları AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmaların son aşamasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Fadıloğlu, projede emeği bulunan herkese teşekkür etti.
''Hızla ilerlediğini gördüm, memnuniyet duydum''
Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Bugün, gün boyu Şehitkamil bölgemizdeydik. Şehitkamil’in her bölgesinde şantiye gibi inşaat var, yatırımlar var. Bunları izliyoruz, inceliyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölge, İpekyolu üzerinde Şehitkamil Belediyemizin uzun zamandır planladığı yeni bir inşaat alanındayız. Burada inşaat 15 gün önce başlamasına rağmen, çok büyük bir hızla ilerlediğini gördüm. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. Hem Şehitkamil Belediyemizi hem de müteahhit firmamızı kutluyorum. İnşallah İpekyolu; çağdaş, modern bir mahalleye kavuşacak. Burası bittiği zaman bu bölgede yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı; dükkanları, park alanları, güzel evleriyle birlikte yeni bir yaşam alanına dönüşecek. Bir anlamda bu bölgede kentsel dönüşümün de başlangıcı olacak. Ben emek veren, katkıda bulunan başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, ekibine, müteahhit firmamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunları ara ara gelip takip edeceğiz. İnşallah 1 buçuk yıl sonra bu proje hayata geçtiğinde de bu bölgemiz için çok güzel bir proje olacak. Şehrimize ve Şehitkamil’imize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
''Yaptığı her işte, hizmette kalite ve ruh var''
AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise yaptığı değerlendirmede şu sözleri kaydetti:
“Şu an ise Karşıyaka bölgemizde yer alan Şehitkamil Belediyemizin yürütmekte olduğu kentsel dönüşüm neticesinde yapılan inşaat çalışmalarını inceledik. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Rıdvan Başkanımızın görev yaptığı süre içerisinde yaptığı her işte, her hizmette, bir kalite ve ruh var. Bugün Karşıyaka bölgemizde kentsel dönüşüm ile birlikte başlayan bu süreçle diktiğimiz fidanlar, bugün meyve vermeye başlayacak. Burada vatandaşlarımız örnek bir şehirleşmeyi hep birlikte görecekler, yaşayacaklar. Ben Rıdvan Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim, inşallah kazasız belasız bu süreci tamamlamayı nasip etsin diyorum.”
''Konutlarımızın inşaatları başladı''
Yapımına başlanan konutların en kısa sürede tamamlanarak milletin hizmetine sunulacağını aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Ben öncelikle Sayın Milletvekilimize, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanımıza, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimiz, yoğun programının içerisinde bugün Şehitkamil’e vakit ayırdı ve bugün kendisiyle beraberdik. Yapmış olduğumuz projeleri incelemek noktasında geziler düzenliyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta da İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi alanı. Kentsel dönüşüm alanında başlayan inşaatlarımızı inceliyoruz. Burada ağırlıklı olarak 2,5+1 ve 3,5+1 olmak üzere konutlarımızın inşaatları başladı. Ana caddede ve arka sokakta olmak üzere dükkanlarımızın yapım faaliyetleri başladı. Kazasız, belasız bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Müteahhit firmamıza da teşekkür ediyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde işe girişti. Ümit ediyorum ki en kısa sürede milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hukuki süreçlerden kaynaklanan bir gecikmemiz söz konusuydu. İnşallah müteahhit firmanın hızlı hareket etmesiyle birlikte bunu inşaat noktasında aşmış olacağız. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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