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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Ampute ilk yarıyı lider tamamladı

İHA

Şahinbey Ampute ilk yarıyı lider tamamladı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, evinde ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 20 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider tamamladı.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, evinde ligin güçlü takımlarından ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takım ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 16.dakikada Mubarek'in attığı golle 10 önde tamamladı. İkinci yarıya da rakibine göre üstün oynayan mavibeyazlı takım 35. Dakikada Barış Telli’nin ayağından kaydettiği golle rakibini 20 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı. Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir ve taraftarlar izledi.

“Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, “Bu galibiyetle birlikte geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz liderliğimizi tekrar aldık. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutluyor. Bizlerden desteğini esirgemeyen ve bu yağışlı havada dahi yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da karşılaşmayı izledi. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz” dedi.

“Önemli bir galibiyet aldık”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Halil İbrahim Köprülü alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz hafta talihsiz bir mağlubiyet almıştık. Bu hafta ise alınan bu galibiyetle bunu telafi ettik. Bugünkü karşılaşmada üreten ve pozisyonlar bulan taraf bizdik. Sert geçen bir maç oldu. Hakem de bu sertliğe müsaade etti. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilseydik oyun daha farklı olurdu. Rakibe pozisyon vermememiz bizim için önemliydi. Rakibi de gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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