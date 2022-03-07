Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için örnek karar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 713 Mart tarihlerinde Büyükşehir’e ait toplu taşıma araçları, Doğal Yaşam Parkı (Hayvanat Bahçesi) ve müzeler kadınlar için ücretsiz hizmet verecek.

Kadın kimliğini ön plana çıkartarak pozitif ayrımcılık ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara özel bir karar aldı. Bu kapsamda Büyükşehir’in bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu taşıma araçları, Doğal Yaşam Parkı (Hayvanat Bahçesi) ve müzelerden kadınlar ücretsiz faydalanacak.

''Kentimiz örnek bir kent''

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart’ı bir farkındalık günü olarak önemsediğini belirterek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart’ın içinde olduğu haftayı her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerle ve kadının yerini toplumda belli edecek, önemini kavramamıza yardımcı olacak faaliyetler ve kararla dolu dolu yaşayacağız. Kentimiz, bir arada yaşamak, var olmak, paylaşmak anlamında örnek bir kent. Kadını ve erkeğiyle biz bir bütünüz. Bu nedenle kadınlarımızın sosyal yaşamda daha fazla var olmaları için onlara her yıl yaptığımız gibi bu yıl da pozitif ayrımcılık göstereceğiz. Hafta boyu belediyemizin müzeleri, toplu taşıma araçları ve doğal yaşam parkımız ücretsiz olarak kadınlarımızın kullanımı ve ziyaretine açık olacak. Bugüne kadar güçlü kadınların şehri Gaziantep’te belediye olarak topluma örnek bir model oluşturacak şekilde çalıştık, kadınlarımızın gücünü gücümüze kattık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızı bu vesileyle kadınlar gününü bir kez daha kutluyorum."

Ücretsiz hizmet verecek müzeler

Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir’in hizmet verdiği toplu ulaşım araçları ve Doğal Yaşam Parkı (Hayvanat Bahçesi) yanı sıra kadınlara ücretsiz hizmet verecek müzeler şöyle: Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Hamam Müzesi, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Fıstık Müzesi ve Gaziantep Kalesi ve Müzesi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.