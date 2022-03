Fadıloğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

Başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Güçlü bir millet olmanın gereklerinden biri de hiç şüphesiz ki kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Kadın; hayatın her alanında sevginin, fedakarlığın ve şefkatin timsali olup, toplumun yapı taşı ve aile kurumunun mimarıdır. Bizleri eğiten, yetiştiren, ihtiyacımız olduğunda desteğini esirgemeyen, sevgi ve şefkatini karşılıksız veren kadınlarımız, toplumsal refah ve huzurun sağlanmasında her zaman başrolde olmuştur. Kadınlarımız, mutlu olduğu sürece toplum mutlu olmuştur. Kadınlarımız, umut içindeyse o toplum geleceğe umutla bakmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Kadınları baş tacı eden medeniyetin mirasçılarıyız”

Kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlardan sayıldığını aktaran Fadıloğlu'nun mesajında, “Ne mutlu bize ki milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Hiç unutulmamalıdır ki modern, demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonominin olması için kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesi ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluktur. Güçlü bir millet olmanın gereklerinden biri de hiç şüphesiz ki kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan başta şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum'' denildi.

