GSO Başkanı Ünverdi'den 8 Mart mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, kalkınmanın ve toplumsal refahın artması için kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yayımladığı mesajla kutladı. Toplum yapısının temelinde kadının olduğuna vurgu yapan Adnan Ünverdi, gelişmiş bir toplum olabilmek için kadınların eğitim, bilgi ve donanım sahibi olarak sosyal yaşam, siyaset, ekonomi, kültür, sanat gibi yaşamın her alanında etkin rol üstlenmelerinin önemine vurgu yaparak, mesajında “Sadece belli alanlarda değil, sanayisi ve ihracatıyla Türkiye’ye rol model olmuş şehrimizde üretimde, sanayimizde kadınların daha çok yer almasını istiyoruz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları ile kurum ve kuruluşlarımızın yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde önemli mesafeler kat ettik. Kamu tarafından da kadınlarımıza yönelik çalışma koşullarının oluşturulması, desteklenmesi noktasında atılacak yeni adımların bu sürece olumlu katkılarının olacağına inanıyoruz. Ekonomik hacmiyle Gaziantep, kadınlarımız için istihdam edilme ya da kendi işini kurma gibi avantajların olduğu bir şehirdir. Kadınlarımızın ev ekonomisinden başlayarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkı sosyal anlamda da bir rahatlamaya neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kadın aile ekonomisinin güçlenmesinde en büyük destekçi”

Tüketen değil üreten tarafta olan kadının aile ekonomisinin güçlenmesinde en büyük destekçi olduğunu aktaran Ünverdi, “Bu doğrultuda üç kadın girişimciyle yönetim kurulunda en fazla kadın temsilinin olduğu meslek odası olarak kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve sayısının artması için çalışmalar yürütüyoruz. Odamız koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz çok güzel projelere imza atıyor. Bu doğrultuda kadınlarımızı da kendilerine sunulan imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz. Sanayi Odamız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde (KAGİDEM) tüm atölyelerimiz doldu ve kadın girişimcilerimiz işlerini geliştirerek başarı öyküleri yazmaya devam ediyor. Hepsini de kararlılıkları ve başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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