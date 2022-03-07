Kubba'dan 'Kadınlar Günü' mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımlayarak kadınlar gününü kutladı. Genel Koordinatör Hayrullah Kubba mesajında, "Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak kadromuzun yüzde 60’tan fazlasının kadınlardan oluşması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Kadınları istihdam etmekten dolayı onurluyuz, başarımızın en büyük mimarı da kadınlardır. Bunun yanında, biliyoruz ki kadınların değer görmediği, kadınlara yeterince yer verilmeyen toplumlar her zaman geri kalmaya mahkumdur. Bizler kadınlarımızla her zaman gurur duyuyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı

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