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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da zincir marketlerde denetim yapıldı

İHA

Araban'da zincir marketlerde denetim yapıldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde zincir marketlerde stokçuluk, ürün fiyatları ve tüketiciler için zararlı olabilecek son kullanım tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim yapıldı.
Araban Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde stokçuluk, rafkasa fiyatları ile son kullanım tarihi geçmiş ve tüketiciler için zararlı olabilecek ürünlere dikkat edilerek mağaza yöneticileri uyarıldı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemiz zabıta müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, temel gıda tüketim ürünlerinin rafkasa fiyatları, tarihi geçmiş ürünlerin tespiti ve stokçuluğa karşı Türk Ceza Yasası’nın ‘Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu’ başlığını taşıyan 240.maddesine göre marketler ve depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Haksız kazanca, fırsatçılığa, stokçuluğa, etiket oyunlarına karşı milletimizin yanındayız. Zabıta müdürlüğü ekiplerimizce ilçemizde bulunan zincir marketlerde stokçuluk, rafkasa fiyatları ve tarihi geçmiş ürün denetimlerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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