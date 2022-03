Fatma Şahin 'Kadınlar Günü'nü kutladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Kadın, dokunduğu her şeyi güzelleştirir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Şahin mesajında, hemen her toplumun en önemli sosyal aktörünün kadınlar olduğunu vurguladı. Verimli bir toprak gibi olan kadının, kendisine verilenin karşılığını kat kat geri verdiğini ifade eden Başkan Şahin, “Kadın çalışır, üretir, doğurur, büyütür, bugünlerimizi ve yarınlarımızı inşa ederek toplum mimarlığı yapar. İnsanlığın gelişmesinde önemli bir yeri olan kadının ailede, toplum içerisinde, çalışma hayatında, kısacası yaşamın her alanında çok önemli bir rol üstlendi” ifade etti. Fatma Şahin mesajında, ''Bugünün Türkiye’sinde kadınlarımız eğitimden, sağlığa, siyasetten, sanata, yargıdan, iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Dokunduğu her şeyi güzelleştiren kadın elinin değdiği alan arttıkça, ülkemiz ve dünyanın daha yaşanabilir bir hale geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Kadın erkek eşitliği artık toplumların kalkınma meselesi oldu. Demokrasiyi özümsemek, farklılığı özümsemek, bunun bir zenginlik ve insan hakkı olduğunu bilmek bu sıkıntıyı ortadan kaldırır. Eşitlik önce aileden başlıyor. Kadının sosyal statüsünü yükseltecek sosyal politikalar üretiyoruz. Gaziantep küçük bir Anadolu, küçük bir İstanbul, küçük bir Amerika’dır. Burada, eline çantasını alıp ‘ben Türk kadınıyım’ diyen eğitimli, herkesle rekabet edebilecek güçlü kadınlar var. Aynı zamanda ciddi sosyal desteğe ihtiyacı olan kadınlarımız da var. Biz bu makası kapatmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bunların en başında eğitim geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında kadın ve kız çocuklarımıza destekler, eğitimler veriyoruz. Yüzlerce kız çocuğunu belediye bünyesinde görevlendirilen kadın çalışma arkadaşlarımızla tanıştırdık. ‘Kadın başkan var ya, başka kadına gerek yok’ anlayışı çok tehlikelidir. O yüzden biz belediye bünyesinde İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği, Mali Hizmetler ile Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının başına bir kadın görevlendirdik. Bu bir Gaziantep modelidir. Gaziantep’te tam bir zihinsel dönüşüm var, sosyal bir bakış açısıyla kadının sosyal statüsünü yükseltecek sosyal politikalar üretiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu güzel bir dünya kurabilme dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.