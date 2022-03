Başkan Doğru’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, 'Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. Bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden biri olduğunu da belirten Başkan Doğru, "Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslar arası başarılara imza atmaktadır. İlçemizde de kadınlarımız Araban Ovası’nın verimli topraklarında çiftçilik ve tarım işçiliği yaparak yıl boyu, sıcak soğuk demeden çalışıp ürettikleri ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünlerini kendi emekleriyle üretime katılmalar sağlayarak kendi aileleri başta olmak üzere ilçe, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Araban Belediye Başkanı olarak bu duygu ve düşüncelerimle Arabanlı kadın hemşerilerim başta olmak üzere ülkemiz genelindeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi

