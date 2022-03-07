Başvurular için son 4 gün

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları ile Türkiye’nin önde gelen işverenleri Gaziantep Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor.

Gazaintep Üniversitesinden yapılan açıklamada. İpekyolu Kariyer Fuarına katılacak öğrencelerin yetenekkapisi.orginternet sitesi üzerinden başvuru yaparak kayıt olmaları gerektiği hatırlatıldı. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olan İpekyolu Kariyer Fuarına başvuru yapacak öğrenciler için son 4 gün olduğu belirtilen açıklamada, gençlerin sadece çevrim içi platform Yetenek Kapısı üzerinden işverenlerce açılan yüzlerce etkinlikle bölümlerine ve ilgi alanlarına uygun olanlara başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada Yetenek Her Yerde Kariyer Fuarı'nın işstaj fırsatları, mülakatlar ve etkinliklerle gençleri 1112 Mart’ta Gaziantep Üniversitesi’ne beklediği de kaydedildi.

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