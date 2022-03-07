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Kadın hakeme maç öncesi çiçek jesti

İHA

MHK'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Süper Lig'in 28. haftasındaki Gaziantep FKA. Hatayspor maçında 4. hakem olarak görevlendirilen kadın hakem Cansu Tiryaki'ye Gaziantep FK kaptanı Papy Djilobodji maç öncesi çiçek takdim etti.

Kadın hakeme maç öncesi çiçek jesti

MHK'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Süper Lig'in 28. haftasındaki Gaziantep FKA. Hatayspor maçında 4. hakem olarak görevlendirilen kadın hakem Cansu Tiryaki'ye Gaziantep FK kaptanı Papy Djilobodji maç öncesi çiçek takdim etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi. MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında bugün saat 20.00'de başlayan 3 müsabakada kadın hakemler Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Melis Özçiğdem dördüncü hakem olarak görev aldı. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Süper Lig'in 28. haftasındaki Gaziantep FK Hatayspor maçında Cansu Tiryaki dördüncü hakem olarak görevlendirildi. Zorlu müsabakada 4. hakem olarak görevlendirilen hakem Cansu Tiryaki'ye maç öncesi Gaziantep FK kaptanı Papy Djilobodji çiçek takdim etti.
Renkli karelerin ortaya çıktığı o anlarda takımlarını desteklemek için tribündeki yerini alan Gaziantep FK taraftarları da alkışlarla destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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