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Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: 2-2

DHA

Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: 2-2


Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Djilobodji, Tosça (Dk. 75 Messaoudi), Caulker, Oğuz Ceylan (Dk. 57 Muhammet Demir), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Vetrih), Sagal, Furkan Soyalp (Dk. 57 Kitsiou), Recep Niyaz, Maxim, Figueriedo (Dk. 85 Mirza)  
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Onur Ergün, Sadık Baş (Dk. 23 Emre Kaplan), Sackey, Ribeiro (Dk. 78 Saint-Louis), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 90+5 Bertuğ Özgür), Adekugbe, Burak Öksüz, Diouf, El Kaabi
GOLLER: Dk. 5 Dk. 79 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 20 Ribeiro, Dk. 29 Kaabi (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Furkan (Gaziantep FK) Onur, Adekugbe (Hatayspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28´inci haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.5´inci dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Maxim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
20´nci dakikada orta alandan başlayan Hatayspor atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşunda Lobjanidze'ye çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
29´uncu dakikada sol kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lobjanidze'nin ceza sahası gönderdiği ortada müsait durumdaki El Kaabi'nin vuruşu ağlara gitti: 1-2.
33´üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Sagal'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Furkan Soyalp'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
47´nci dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Figueriedo'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 
53´üncü dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına topla buluşan Figueriedo'nun vuruşunda kaleci Munir topu çizgiden çıkardı. 
65´inci dakikada sağ kanattan gelişten Atakaş Hatayspor atağında El Kaabi'nin ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Lobjanıdze kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şutu kaleci Mustafa kurtardı.
79´uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2.
90+5'inci dakikada sol karattan gelişen konuk takımın atağında Kaabi topu müsait pozisyondaki Diouf'a bıraktı ancak araya Djilobodji girerek golü önledi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2´lik eşitlikle sonuçlandıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-03-07 22:10:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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