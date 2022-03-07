Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Hatayspor: 2 (Maç Sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

61. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan Maxim ile kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sagal'ın sert şutu üstten auta çıktı.

74. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep'in vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

78. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada savunmadan seken topa Maxim'in yaptığı yerden sert vuruşu kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 22

89. dakikada Maxim'in sağ kanattan ortasına bomboş pozisyonda kafayı vuran Muhammet'in şutu üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Sagal'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşu direkten döndü.

90+5. dakikada El Kaabi'nin pasında bomboş pozisyonda topa vurmak isteyen Diouf'tan önce araya girerek topa vuran Djilobodji, yüz yüzlük golü önledi.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Savranlar xx, Murat Ergin Gözütok xx,

Gaziantep FK: Mustafa Burak xx, Oğuz Ceylan xx (Kitsiou dk. 56 x), Djilobodji xxx, Caulker xx, Tosça xx (Ahmed El Messauidi dk. 75 x), Furkan Soyalp xx (Muhammet Demir dk. 56 x), Recep Niyaz xx, Doğan Erdoğan x (Vetrih dk. 46 xx), Sagal xx, Maxim xxx, Figueiredo xx (Mirza Cihan dk. 85 x)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Olkowski, Bahadır, Luka

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hatayspor: Munir xx, Sadık Baş x (Emre Kaplan dk. 23 xx), Sackey xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Boudjemaa xxx, Riberio xx (SaintLouis dk. 80 ?), Lobjanidze xxx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 90 ?), El Kaabi xxx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Falette, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Mahmoud Kahraba

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Maxim (dk. 59 ve 78) (Gaziantep FK), Caulker (dk. 20. kk.), El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Onur Ergün, Adekugbe (Hatayspor)

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