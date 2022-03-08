Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve örgüt çerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş ve üye olmak suçundan aranan şüphelinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 1 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-03-08 12:08:38



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