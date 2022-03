Hastanede aynalı Kadınlar Günü kutlaması

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde tedavi gören kadın hastalar, doktor ve sağlık personellerine hastane yönetimi tarafından karanfil ve bir el aynası verilerek Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün birimleri gezdi. Kadın doktor ve çalışanlar ile hastanede tedavi gören kadınların, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, onlara karanfil ve el aynası hediye etti. Kutlama ve hediyeler kadın doktorlar ile hastane personelini mutlu ederken, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topladı. Kadınların hayatın her alanında en büyük değeri ve saygıyı hak ettiklerini, söyleyen ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, “ANKA Hastanesi’nde çalışanlarımızın büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Çalıştıkları her alanda hiç bitmeyen enerjileri, güçlü duruşları ve özverili davranışları ile bizlere güç veren kadın çalışanlarımızla takım arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın hekimlerimiz, sağlık çalışanı kadınlarımız insanlara faydalı olmaya çalışırken zaman zaman şiddete maruz kalıyor. Biz artık hem sağlık çalışanlarımıza hem de tüm kadınlarımıza yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulmasını istiyoruz'' dedi.

ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ da, “ Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Ülkemizde kadınların dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak şekilde haklar elde etmiş olmaları, çalışma ve iş koşullarında üst kademelere kadar yükselmeleri bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ve özveri ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kadınlarımıza minnettarız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu

