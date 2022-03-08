GAİB’te ‘İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri’ konulu panel düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde ‘İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri’ konulu panel düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde hizmet binasında ‘İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri’ konulu panel düzenlendi. Panelin Moderatörlüğünü GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaparken, Pelin Batu, Cahide Erel ve Gardenya Menekşe ise panelist olarak katıldı. Panelde kadının iş hayatındaki önemi ve rolü hakkında görüşler belirtilirken, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk ayırımı yapmamak gerektiğini ve dünyanın birlikte hareket etme, birlikte düşünme, birlikte iş yapma kültürünü benimseyenlerin başarılı olduğu bir döneme girdiklerini ifade etti. Bu konuda hala direnen insanların olduğunu söyleyen Kileci, bunların başarısız olacağını vurguladı.

“Kadınların erkeklerden daha önemli özellikleri var”

Kadınların erkeklerden daha önemli özellikleri olduğunu ifade eden Kileci, ”Burada farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kadın ve erkeği birini diğerinden ayıran hiçbir şey yoktur. Birlikte hareket etmek zorundadır. Kadınların erkeklerden daha önemli özellikleri vardır. Dolayısıyla bunu kabul etmemek, bunun tersine hareket etmek erkek egemenliğinin olduğu toplumu yapmaya çalışmak bizi hiçbir zaman bir yere taşıyamaz” dedi.

Panelde konuşan panelistler Pelin Batu, Cahide Erel ve Gardenya Menekşe ise geçmişten günümüze kadınların rolü hakkında açıklamalarda bulundu. Kadınlara başarılı olunması için yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan panelistler, kadınlardan daha fazla mücadele etmesini ve haklarına sahip çıkmalarını istedi.

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