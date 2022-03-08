SANKO Üniversitesi’nde kadınlar günü kutlandı Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Kadınlar büyük bir özveri ve sorumluluk duygusuyla yaşamın her alanında var olma mücadelesi veriyor”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, kadınların büyük bir özveri ve sorumluluk duygusuyla yaşamın her alanında var olma mücadelesi verdiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, üniversitede görev yapan akademik ve idari kadın personele armağan takdim ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar.

Prof. Dağlı, “Üniversite olarak elde ettiğimiz başarıların ardındaki kadın gücü için hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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