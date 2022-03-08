Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’nden “Kadın ve Spor” sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’nden “Kadın ve Spor” sergisi

İHA

Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’nden “Kadın ve Spor” sergisi

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantepli başarılı kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını hazırladığı fotoğraf sergisiyle dikkat çekti. Gaziantep’te bir ilk niteliğini taşıyan serginin açılışına kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği başarılarıyla ses getiren Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını “Kadın ve Spor” adlı fotoğraf sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Dernek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde futbol, voleybol ve atletizm branşlarında ciddi başarılar elde eden Gaziantepli kadın sporcuların başarılarına hazırladığı sergiyle dikkat çekti. SANKO Park AVM’de düzenlenen sergi açılışı kadınlar ile kadın sporculardan yoğun ilgi gördü.
Açılışa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloglu, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoglu, Şahinbey Halk Eğitim Müdürü Memduh Cihan, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Av. Erol Kınacılar, Dernek Başkanı Mezine Sırakaya ile yönetiminin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.
ALG Spor Futbol Takımının tam kadro katıldığı açılışta serginin açılış kurdelesini genç sporcular kesti.

“Kadın sporcular ve yöneticiler ilk defa sergide yer aldı”
Gaziantep’te ilk kez kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını konu edinen bir serginin açıldığını ifade eden Başkan Mezine Sırakaya, Gaziantepli sporcular ile yöneticilerin hayat hikayelerinin ilk defa bir sergide yer aldığını vurguladı. Kadınların her alanda olması gerektiğini düşündüklerini aktaran Sırakaya, “Dernek olarak kadınların sporda daha aktif olarak yer alması içinde büyük uğraşlar veriyoruz. Gaziantep’in yetiştirdiği dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan ve derecelere giren kadın sporcular var. Tabi biz hepsini buraya sığdıramadık. Önümüzdeki yıllarda bu hayat hikayelerini kitaplaştırmayı düşünüyoruz. Özellikle Gaziantepli kadınlar kız çocuklarının hayatına yön verebilmeleri adına bu sergiyi gezmeliler. Anneler özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmeliler. Kız çocuklarının başarısı annelerini de mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.
Sergi açılışının ardından kadın sporcularla davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı Şahinbey zabıta ekipleri marketlerde stok yağ denetimi yaptı, rafta olmayan ayçiçek yağları depoda çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ...
Dünya Kadınlar Gününde kadın dron pilotları yarıştı Dünyada ilk kadın dron yarışı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Gaziantep’te yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Gününde kadın dron pilotları ...
SANKO Üniversitesi’nde kadınlar günü kutlandı Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Kadınlar büyük bir özveri ve sorumluluk duygusuyla yaşamın her alanında var olma mücadelesi veriyor”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde kadınlar günü kutlandı Rektör Prof. ...
GAİB’te ‘İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri’ konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER GAİB’te ‘İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri’ konulu ...
İşletmelere yüzde 80 maaş desteği ile dijital dönüşüm fırsatı
YEREL HABERLER İşletmelere yüzde 80 maaş desteği ile dijital dönüşüm ...
Hastanede aynalı Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Hastanede aynalı Kadınlar Günü kutlaması
GAGİAD’dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD’dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret
Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek Fadıloğlu, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek Fadıloğlu, ...
Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Kılıç: “Kadınlarımız geleceğimizi şekillendiren kutsal varlıklardır”
YEREL HABERLER Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Kılıç: ...
Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele ...
Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri Şehitkamil Belediyesi kadın personelleri konserde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık ...
Terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü üyesi yakalandı
Büyükşehir Türk Musiki Korosu’ndan kadınlar gününe özel konser
YEREL HABERLER Büyükşehir Türk Musiki Korosu’ndan kadınlar gününe ...
Gaziantep'te mazot ve gübre desteği ödemeleri başlıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te mazot ve gübre desteği ödemeleri ...
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Karakan ANKA’da
YEREL HABERLER Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Karakan ANKA’da
Yerel gazeteden kadınlara özel baskı Gazetenin 8 Mart özel yayını büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Yerel gazeteden kadınlara özel baskı Gazetenin 8 Mart ...
Cadde ortasında defalarca drift yaptı Kameralara yakalanan sürücüye 9 bin 321 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Cadde ortasında defalarca drift yaptı Kameralara ...
Sanko'dan eskrimde büyük başarı Sanko okulları öğrencileri okullararası eskrim müsabakalarında 7 şampiyonluk kupası ve 20 madalya kazandı
YEREL HABERLER Sanko'dan eskrimde büyük başarı Sanko okulları ...
Erol Bulut: "Bugün iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Türk futbolu çok önemli bir kaleci daha kazandı"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Bugün iki puan kaybettiğimizi ...
Ömer Erdoğan: "Maçın hakkı bana göre beraberlikti"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Maçın hakkı bana göre beraberlikti"
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor maçının ardından
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Hatayspor: 2 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Hatayspor: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.