Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO Başkanı Ünverdi’den KAGİDEM'e anlamlı ziyaret GSO Başkanı Ünverdi 8 Mart’ta kadın girişimcileri ziyaret etti

İHA

GSO Başkanı Ünverdi’den KAGİDEM'e anlamlı ziyaret GSO Başkanı Ünverdi 8 Mart’ta kadın girişimcileri ziyaret etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) ziyaret eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini inceleyip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadın girişimcilere yönelik üretim yapma, gelir elde etme, projelerini sergileme ve tanıtma imkanı sağlamak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında kurulan, bölgenin en önemli kadın girişimci merkezlerinden biri olan KAGİDEM'i ziyaret eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri, KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal Paker Sabak ve girişimci kadınlarla bir araya geldi.
Kadın girişimcilerin üretim yaptığı atölyelerin incelendiği ve KAGİDEM tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği ziyarette, kadın girişimcilerin güçlenmesi misyonu ile kadınların iş kurması ve işlerini büyütmesi için atılabilecek yeni adımlar ve bu konuda GSO’nun sağlayabileceği destekler istişare edildi.
Ziyarette konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, KAGİDEM’in kadın girişimciliğinde öncü çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu alanda yalnızca bölgede değil ülke genelinde de model olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
KAGİDEM’in girişimci kadınlara yönelik çalışmalarını ve projelerini geliştirme, ürünlerini potansiyel alıcılar ile buluşturma noktasında büyük fırsatlar sağladığını kaydeden Başkan Ünverdi, “Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezimiz, kadın emeğinin değer bulduğu en güzel örneklerden birisidir. Merkezimizin her geçen gün daha da büyüyeceğinden ve yeni başarı hikayeleri yazacağından kuşkumuz yok. Bu noktada bizler de üzerimize düşen sorumluluk gereği girişimci kadınlarımızın yanlarında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın girişimcilerin hayatın her alanında özgürce üretim yapabilmeleri için imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız kadınların başarı hikayelerini çoğaltmak, ekonomide, sosyal hayatta kadının daha da güçlenmesini sağlamaktır. Bu hedeflerimizi KAGİDEM ile gerçekleştiriyor olmamız bizi son derece mutlu ediyor. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan KAGİDEM Genel Koordinatörü Sayın Nihal Paker Sabak’a ve kadın girişimcilerimize teşekkür ediyor, yaşamın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan, varlıklarıyla dokundukları her yeri güzelleştiren, emeğin, mücadelenin ve fedakarlığın timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.
KAGİDEM’de kadının kadını desteklediği bir kültürün oluştuğunu ve bu durumun kendilerini gururlandırdığını ifade eden KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal Paker Sabak, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde boş atölye kalmadığını ve birçok farklı alanda ürün üretildiğini belirterek, “Bizlere bu noktada önemli destekler sağlayan ve her daim yanımızda olan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kuruluna ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaret programı, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından kadın girişimcilere teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey’de Oryantiring turnuvası
YEREL HABERLER Şahinbey’de Oryantiring turnuvası
Eşekli protesto, başkanın sırtüstü yere düşmesi ile sona erdi Eşekle protesto yapan ilçe başkanı eşekten inerken sırtüstü yere düştü İlçe başkanın o anları kahkahalara neden oldu
YEREL HABERLER Eşekli protesto, başkanın sırtüstü yere düşmesi ile ...
Prof. Dr. Balat: “Kadına bakış açısı değişmeli”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Balat: “Kadına bakış açısı değişmeli”
Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı Şahinbey zabıta ekipleri marketlerde stok yağ denetimi yaptı, rafta olmayan ayçiçek yağları depoda çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ...
Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’nden “Kadın ve Spor” sergisi
YEREL HABERLER Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı ...
Dünya Kadınlar Gününde kadın dron pilotları yarıştı Dünyada ilk kadın dron yarışı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Gaziantep’te yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Gününde kadın dron pilotları ...
SANKO Üniversitesi’nde kadınlar günü kutlandı Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Kadınlar büyük bir özveri ve sorumluluk duygusuyla yaşamın her alanında var olma mücadelesi veriyor”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde kadınlar günü kutlandı Rektör Prof. ...
GAİB’te ‘İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri’ konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER GAİB’te ‘İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri’ konulu ...
İşletmelere yüzde 80 maaş desteği ile dijital dönüşüm fırsatı
YEREL HABERLER İşletmelere yüzde 80 maaş desteği ile dijital dönüşüm ...
Hastanede aynalı Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Hastanede aynalı Kadınlar Günü kutlaması
GAGİAD’dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD’dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret
Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek Fadıloğlu, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek Fadıloğlu, ...
Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Kılıç: “Kadınlarımız geleceğimizi şekillendiren kutsal varlıklardır”
YEREL HABERLER Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Kılıç: ...
Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele ...
Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri Şehitkamil Belediyesi kadın personelleri konserde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık ...
Terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü üyesi yakalandı
Büyükşehir Türk Musiki Korosu’ndan kadınlar gününe özel konser
YEREL HABERLER Büyükşehir Türk Musiki Korosu’ndan kadınlar gününe ...
Gaziantep'te mazot ve gübre desteği ödemeleri başlıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te mazot ve gübre desteği ödemeleri ...
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Karakan ANKA’da
YEREL HABERLER Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Karakan ANKA’da
Yerel gazeteden kadınlara özel baskı Gazetenin 8 Mart özel yayını büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Yerel gazeteden kadınlara özel baskı Gazetenin 8 Mart ...
Cadde ortasında defalarca drift yaptı Kameralara yakalanan sürücüye 9 bin 321 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Cadde ortasında defalarca drift yaptı Kameralara ...
Sanko'dan eskrimde büyük başarı Sanko okulları öğrencileri okullararası eskrim müsabakalarında 7 şampiyonluk kupası ve 20 madalya kazandı
YEREL HABERLER Sanko'dan eskrimde büyük başarı Sanko okulları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.