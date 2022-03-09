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Şehitkamil Belediyesi, yenilenebilir enerji kullanımında öncü oldu Verilen taahhüt, gelecek nesilleri koruma altına alacak

İHA

Şehitkamil Belediyesi, yenilenebilir enerji kullanımında öncü oldu Verilen taahhüt, gelecek nesilleri koruma altına alacak

Şehitkamil Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği konusunda önemli bir yere sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili “Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi” alan Türkiye’deki sayılı belediyelerden biri oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili 2011 yılından bu yana çalışma yürüttüklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu belge ile belediyemiz, kullanacağı elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edileceği sözünü vermiş olmaktadır. Bu sayede karbon ayak izlerini azalttığını ve sürdürülebilir enerji kullandığını tescillemektedir” dedi.
Çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veren, gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir Şehitkamil’de hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışan Şehitkamil Belediyesi, ilk olarak ‘Doğal Hayat Doğal Enerji’ sloganı ile 2011 yılında hayata geçirdiği proje sayesinde enerji üretimine katkı sağlayarak, yenilenebilir enerji kullanımına verdiği önemi tescilledi. Çevreci bir belediye olarak, sürdürülebilir bir çevre için yapmış olduğu projelerle bunu destekleyen Şehitkamil Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği konusunda önemli bir yere sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili “Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi” alan Türkiye’deki sayılı belediyelerden biri olma başarısı gösterdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret eden ENERJİSA Toroslar Bölge Saha Satış Yöneticisi Sinan Balık, Başkan Fadıloğlu’na, Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi’ni takdim etti.
“Güneş enerji panelleriyle enerjisini üreten ilk belediye olmuştuk”
Enerji üretim ve kullanımından kaynaklanan çevresel olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda her geçen gün çevresel olumsuzlukları az olan, kaynak kısıtlılığı göstermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesinin yaygınlaştığını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veren, gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir Şehitkamil’de hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışan Şehitkamil Belediyesi, ‘Doğal Hayat Doğal Enerji’ sloganı ile hayata geçirdiği proje sayesinde enerji üretimine katkı sağlayarak, yenilenebilir enerji kullanımına verdiği önemi çalışmalarına yansıtmıştır. 2011 yılında belediyeler içerisinde güneş enerji panelleriyle enerjisini üreten ilk belediye olmuştuk. Bu yöndeki yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Ancak tüketimimizin çok fazla olması münasebetiyle tamamını yenilenebilir enerjiden sağlama imkanımız yoktu. ENERJİSA üzerinden alacağımız enerjinin tamamını yenilenebilir enerji üzerinden alma taahhüdünde bulunduk. ENERJİSA da bize alacağımız enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiden satacağını taahhüt etti. Amacımız, karbon salınımını minimuma indirmek. İmkanlar dahilinde belediyenin yatırımıyla sıfır emisyonlu, tüm enerjimizi kendi bünyemizden karşılamak. Ancak bu zaman zarfı içerisinde doğaya zarar vermemek adına yenilenebilir enerjiden enerji alabilmek adına yapmış olduğumuz çalışmayla sınırlı sayıda belediyenin almış olduğu bir belgeyi almayı hak ettik. Çevreci bir belediye olarak, sürdürülebilir bir çevre için yapmış olduğu projelerle bunu destekleyen Şehitkamil Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği konusunda önemli bir yere sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili ‘Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi’ alan Türkiye’deki sınırlı sayıdaki belediyeler arasındaki yerini aldı” dedi.
“Gelecek nesillerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum”
Alınan belgenin uluslararası kriterlere uygun olduğuna da işaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Belediyemizin almaya hak kazandığı sertifika, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ‘Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Amaçları’ doğrultusunda belirlenen Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi ve benzeri alanlardaki kriterlere de uyum sağlamaktadır. Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkin bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritası niteliğindeki 2019 tarihli Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) ölçütlerine de uygundur. Ben bu konuda göstermiş oldukları duyarlılık için ENERJİSA yetkililerine teşekkür ediyorum. Bunun örnek olmasını, diğer kurumların da bir an önce yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesini tavsiye ediyorum. Böylelikle doğaya daha az zarar vermiş olacağız. Bu konuda emek veren tüm ekip arkadaşlarıma, gelecek nesillerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalarımız, artarak devam edecektir” diye konuştu.
“Katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”
Verilen sertifikanın sınırlı sayıda olduğunu kaydeden ENERJİSA Toroslar Bölge Saha Satış Yöneticisi Sinan Balık, “Biz de Şehitkamil Belediye Başkanımıza katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sınırlı sayıda verilen bir yeşil sertifika. Doğaya yenilenebilir enerji kaynaklarından sunulan bir ürün olduğu için çok kıymetli bir ürün. Ayrıca çevreci bir ürün olmasından dolayı da sera gazına ve karbon salınımına çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Bu sertifikayla birlikte diğer belediyelere de örnek olması amacıyla çok kıymetli bir protokol ile imzalanmış bir ürün olduğunu düşünüyorum. Katkılarından dolayı bir kez daha Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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