Bangladeş'in Gaziantep Fahri Konsolosu Erdal Özdemir oldu

Türkiye dış işleri bakanlığı ve Bangladeş Dış işleri bakanlığının onayı ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Gaziantep Fahri konsolosu Erdal Özdemir’e görev mektubu verildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, kent protokolü, iş ve siyaset dünyasından isimler, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı. Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Gaziantepli mimar Erdal Özdemir’e fahri konsolosluğu için görev mektubunu teslim etti.

Mannan, düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Fahri konsolosluk unvanını alan Erdal Özdemir için, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğine sağlam bir köprü olacağına inancının tam olduğunu söyledi. Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan konuşmasında, "Fahri konsolos bizim için sadece hükümetlerle iş adamları arasında değil, iki ülke halkı arasında da bir köprü görevi görmektedir. Her iki ülke de laik anlayışa sahip Müslüman çoğunluklu nüfusa, kültürel ortaklıklara ve köklü tarihi ilişkilere sahiptir. Her iki ülke de İslam İşbirliği ile D8 Ekonomik İşbirliği teşkilatlıları üyesidir" dedi. İki ülkenin iş insanları arasındaki işbirliği ve ticaret hacminin iki üç katına çıkarılacağına inandığını ifade eden Mannan, şöyle devam etti: "Uzun süredir iyi bir iş geliştirme süreci yaşıyoruz ancak yine de bunu henüz yeterli görmüyorum çünkü iki ülke arasında daha fazla keşfedilecek potansiyel olduğuna inanıyorum. Pandemi döneminde bile 1 milyar dolara yakın ticaretimiz olduysa, daha fazla çabayla yakın gelecekte 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olabileceğimizi düşünüyorum. 2 milyar dolar ulaşılması imkansız bir rakam değil. Özellikle savunma alanındaki işbirliğimizin her geçen gün daha da güçleneceğini düşünüyorum” dedi.

Fahri Konsolos Erdal Özdemir ise “Gaziantep adına böyle bir göreve layık görülmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum. Gaziantep'in başta sanayi olmak üzere kültür, turizm ve gastronomi alanında büyük bir şehirdir. Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Bangladeş ile arasındaki kültürel ve ticari alanda önemli iş birliklerine sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle Gaziantepli sanayicilerin Bangledeş ile çok güçlü ticari bağları bulunuyor. İki ülkenin ticari bağlarını daha da güçlendirmek için Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi olarak elimden gelen tüm gayreti göstereceğim'' dedi.

Programın ardından Mannan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Dr Mehmet Berk ve Gaziantep Ticaret Odası başkanı M. Tuncay Yıldırım’a hediye taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.