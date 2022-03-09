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İş hayatında kadının yeri Gaziantep'te konuşuldu Kileci: “Birlikte yürümeyen toplumlar bir yere varamazlar”

İHA

İş hayatında kadının yeri Gaziantep'te konuşuldu Kileci: “Birlikte yürümeyen toplumlar bir yere varamazlar”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından, “İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri” konulu bir söyleşi düzenlendi.
Kadınların büyük ilgi gösterdiği söyleşiye Oyuncu ve Tarihçi Pelin Batu, Heykeltıraş Cahide Erel ile Yaşam Koçu Gardenya Menekşe konuşmacı olarak katıldı. Panele Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci moderatörlük yaptı.
“Birlikte hareket etmek zorundayız”
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, panelin açılışında yaptığı konuşmada, kadın ve erkeklerin hayatın her alanında birlikte yürümesinin önemine dikkat çekti. Kileci, “Kadınerkek birlikte yürümesini başaramayan toplumlar ne yaparlarsa yapsınlar asla başarılı olamazlar. Kadın, erkek, yaşlı, genç, hiçbir şekilde ayırt etmemek gerekiyor. Artık birlikte hareket etme, birlikte iş yapma, birlikte düşünme kültürünü benimseyenlerin başarılı olduğu, diğer tüm unsurların başarısız olduğu bir döneme girdik. Maalesef hala buna direnen birtakım insanlar var. Ancak, direnmenin kimseye faydası yok” dedi.
“Kadınları geri bırakan toplum, geri kalmaya mahkumdur”
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Kadınları geri bırakan toplum geride kalmaya mahkûmdur” sözünü hatırlatan Kileci, “Kadın ve erkek, birini diğerinden ayıran hiçbir şey yoktur. Üstelik kadınların bizlerden daha çok önemli özellikleri vardır. Ben bunu büyük bir gururla söylüyorum. Dolayısıyla bunu kabul etmemek, bunun tersine hareket etmek, erkek egemen bir toplumda birtakım şeyleri yapmaya çalışmak bizi bir yere taşımayacaktır. Atatürk’ün de dediği gibi kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur. Atatürk’ün bu sözünü her yerde ifade ediyorum. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Böyle bir liderin ilkelerine, çizdiği yola sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.
“Atatürk’e teşekkür etmek istiyorum”
Oyuncu ve Tarihçi Pelin Batu, söyleşide yaptığı konuşmada, geçmişten günümüze farklı toplumlarda yaşamış kadınların hakları ile ilgili bilgiler verdi. 15 yıldır kadın tarihini yazdığını ve araştırma yaptığını belirten Pelin Batu, “Herkes bana anaerkil toplumdan ataerkil topluma nasıl geçtiğimizi soruyor. Aslında, geçmişte neredeyse hiçbir toplumda kadın hakkı yoktu. Burada öncelikle Atatürk’e teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın birçok ülkesinden önce bizim kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını verdi. Düşünün İsviçre’de bile kadınlar seçme ve seçilme hakkına 1970’li yıllarda kavuştu. Avrupa’nın büyük kısmı kadınlara 1940’lerde oy hakkı tanıdı. Bizim ülkemiz 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi” ifadelerini kullandı.
Batu, ülkemizin kadın hakları konusunda istenilen yerde olmadığını da belirterek, “Kağıt üzerinde en güzel haklara sahibiz. Ancak uygulamada sorunlar var. Mesela hakimler kravat taktı diye bir katili ödüllendiriyor, cezasını indirebiliyor” dedi.
“Bilgiye, öğrenmeye önem vermeliyiz”
Ünlü heykeltıraş Cahide Erel de kadın hakları ile ilgili yaptığı konuşmada, “Biz bugünlere kolay gelmedik. Çok değişik bir ülkede yaşıyoruz. Çok irdelenen, üstümüze çok hesap kitap yapılan bir yerdeyiz ve bu noktada var olmamız gerekiyor. Var olmak için sizler harika şeyler yapıyorsunuz. Buna devam etmemiz gerekiyor. Buna da bilgiyle devam etmemiz gerekiyor. Öğrenerek devam etmeliyiz. Hakkımızı savunarak devam etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.
“Erkeklerin hakkı ne kadarsa kadınlarınki de o kadar olmalı”
Kişisel Gelişim Uzmanı Gardenya Menekşe, söyleşinin moderatörlüğünü yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin, “Kadın hakları nelerdir” şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bizim bütün kadınların mottosu bu olsun öncelikle. Hayatta çok büyük zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama bunları aşmak da biz kadınların elindedir. Kadın hakları nelerdir? diye sordurunuz. Başkanım sizin haklarınız nelerse, benimki de odur. Babamın, ağabeyimin, eşimin, erkek arkadaşımın hakkı neler ise benimki de onlardır.”
Farklı kesimlerden kadınlardan büyük ilgi gören “İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri” konulu söyleşinin son bölümü soru cevap şeklinde geçti.

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