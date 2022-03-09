Panorama müzesine bir günde 6 bin ziyaretçi 25 Aralık panorama müzesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir hafta boyunca kadınlara ücretsiz hizmet veren 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni, 8 Mart’ta 6 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Antep savunmasında ecdadın 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seren 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 713 Mart tarihlerinde kadınlara kapılarını ücretsiz açtı. 8 Mart’ta 6 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan müzede, diğer örneklerinin aksine tek bir anı değil uzun bir süreç canlandırılıyor. Panorama Müzesi’nde, direnişin kahramanlarından Tüfekçi Yusuf, Dr. Mecit Barlas, İncizade Hüseyin, Yıldırım Kamil, Nalbant Hasan Çavuş ve Araptarlı Ali gibi onlarcasının savaşta kullandığı eşyalar, kadın ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kadınlar için fırsat oldu

Müzeyi gezen vatandaşlardan Nurten Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir hafta boyunca müzelerde, toplu taşımada ve hayvanat bahçesinde kadınlara özel ücretsiz hizmet uygulamasının çok güzel bir karar olduğunu söyledi. Sosyalleşmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara iyi bir fırsat sunduğunu belirten Deniz, “Şehrimizi geziyoruz. Ailemizle dışarıda vakit geçiriyoruz. Şehrimizi tanıyoruz. Kadınlarla beraber çeşitli mekanlarda bir arada sosyalleşiyoruz'' dedi.

''Panorama müzesi gurur kaynağımız''

Büyük dedesinin Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde yer aldığını ve gazi olduğunu ifade eden Firdevs Özçelik ise, mücadele sürecinde dedesinin başından geçen badireleri anlattı. Müzede sergilenen eşyaları ve mücadeleyi anlatan sahneleri gördüğünde duygulandığını belirten Özçelik, “Bu müze, Gazianteplilerin gurur kaynağı. Gazi olan dedemin anlattığı olaylara bu müzede birebir şahit oldum'' diye konuştu.

''Bu müze bizlere geçmişimizi unutturmayacak''

Bir diğer ziyaretçi Gülcan Kalender de, torunlarıyla uzun zamandır herhangi bir sosyal faaliyette bulunmadıklarını ifade ederek, “Bugün ailecek Panorama Müzesi’ne geldik. Müzeyi gezdiğimde geçmişimize dair çok güzel şeylerin sergilendiğini gördük. Bu müze, bize geçmişimizdeki mücadeleyi unutturmayacak'' ifadelerini kullandı.

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