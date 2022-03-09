ALG Spor, Dudulluspor'u 7-0 mağlup etti ALG Spor ikinci yarıda açıldı

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde İstanbul deplasmanında karşılaştığı Dudulluspor'u 70 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, İstanbul deplasmanında Dudulluspor ile karşılaştı. Ümraniye Dudullu Sahası'nda oynanan maçta Gaziantep ALG Spor, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren rakibini evinde 70 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı 36. dakikada Bakarandze'nin attığı golle 10 sona ererken, Sarıgrili takım ikinci yarıda Mariem (3) ve Ruth (2) ve Bakarandze'nin kapanış golüyle rakibini 70'lık farklı skorla mağlup ederek kalesinde gol görmeden namağlup çıkışını sürdürdü.

Pazar günü Trabzonspor ile oynayacaklar

Ligde namağlup şekilde yoluna devam eden ve son olarak deplasmanda Dudullu'yu 7 farkla geçen Gaziantep ALG Spor, 13 Mart 2022 Pazar günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Hasan Vural, alınan galibiyetin ardından oyuncularını tebrik ederek, bu maçı unutarak Pazar günü Batur Sahası'nda oynayacakları Trabzonspor maçına hazırlanacaklarını söyledi.

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