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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN öğrencilerden GAİB’e ziyaret

İHA

GAÜN öğrencilerden GAİB’e ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencileri, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ni (GAİB) ziyaret ederek ‘İhracata Yönelik Teşvikler' adlı etkinliğe katıldı.
GAÜN Öğretim Görevlisi Ayça Pekmez Bahçeci’nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşan GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyenlerin teşvikler konusunda uzmanlaşmalarıyla ön plana çıkacaklarını belirtti. Aydoğan, “İhracata yönelik teşvikler konusunda yapılan çalışmalar firmalara büyük avantajlar sağlıyor. GAİB bünyesinde pazar araştırması, fuar, depo, marka tescili vb. konulardaki faaliyetlere destek veriliyor. Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de Turquality desteği bir şemsiye görevi görüyor. Turquality desteğinden firmaların yararlanması önem arz ediyor” şeklinde konuştu.
Etkinlikten sonra Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencileri GAİB Genel Sekreteri Bülent Kayalı ile bir araya geldi. Görüşmede Bülent Kayalı, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik eğitimler konusunda ortaklaşa çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

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