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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİK Yönetimi Gaziantep’te toplandı

İHA

BİK Yönetimi Gaziantep’te toplandı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu İstanbul ve Ankara’dan sonra Gaziantep’te toplantı.
Gerçekleştirilen toplantıda BİK’e bağlı yerel gazetelerin çözüm önerileri ve bazı sorunlar hakkında görüş alış verişi bulundu. Toplantıda G 10 Gaziantep Gazeteler Birliği temsilcileri, ilanların artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları anlatırken, icra ilanları konusunda da olumlu bir sonuç aldıklarını ifade ettiler.
Gaziantep’te yerel gazete temsilcileriyle buluştular
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, bakanlığında Gaziantep’te toplandı. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ve yönetim kurulu üyelerinde bulunduğu toplantıya Gaziantep’te resmi ilan hakkı bulunan 14 Gazetenin temsilcileri katıldı.
“Gaziantep basında da güçlü olmalı”
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, toplantıda yaptığı konuşmada İstanbul ve Ankara’dan sonra yönetim kurulu toplantısını Gaziantep’te yapma kararı aldıklarını söyledi. Gaziantep’in ilk’ler ve en’ler şehri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Edibe Sözen, ‘’Gaziantep her anlamda güçlü bir şehir. Yerel basınında giderek güçleneceğini umut ediyorum. 21. Yüzyılda Gazeteci ve yatırımcı tiplemeleri ön plana çıktı. Bu tüm dünyada böyle. Artık şehirler yarışıyor Gaziantep’in hızlı büyümesi ve gelişmesinin yanında yerel basının da her anlamda gelişmesi kent adına önemli. Bu konuda yerel basının güçlenmesi için yapılacak çözüm önerilerine her zaman açık olacağız. Geçtiğimiz günlerde G10 temsilcileri İstanbul’a gelmişti. Çözüm önerilerini içeren sunum yaptılar ve sundukları dosyayı da inceledik. Ortak akılla çözüm bulunacaktır” şeklinde konuştu.
“Sorunları ve talepleri yakından takip ediyoruz”
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise, yeni ve dinamik bir yönetim oluşturulduğunu, yerel basının sorunlarını ve taleplerini yakından takip ettiklerini söyledi. İcra ilanları ve benzeri konulardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Duran, ''Gazetelerin gelirlerinin arttırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Son yapılan zam gerçekten tatmin edici oldu. Bizler girişimde bulunsak da, asıl teşekkürü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a göndermemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra dijitalleşme gerçeğini de biliyoruz. Bu anlamda da Türkiye genelinde çok ciddi eğitim çalışmaları yaptık. Bünyemizde dijital habercilik ve pazarlama alanında deneyimli isimler var. Diğer yandan diijtal gazeteciliğe geçiş sürecinde yerel basının yatırım yapabilmesi için destekleri konusunda girişimlerimizde var. Gaziantep bizim için çok önemli. Turizm Gazeteciliği Çalıştayı’nı önümüzdeki günlerde Gaziantep’te gerçekleştireceğiz‘' dedi.
G10 temsilcileri çalışmaları anlattılar
Toplantıda G10 Gaziantep Gazeteler Birliği adına yapılan açıklamada ise, Ortak Akıl ile kurulan G10 birlikteliğiyle önemli yol alındığı belirtilerek, ‘’Ankara’da Gaziantep milletvekillerimiz ve bazı bürokratlarımızla önemli temaslarımız oldu. Özellikle icra ilanları konusunda sona gelindi. Siyasiler, oda ve kuruluşlar ile resmi dairelerden ele edilen resmi ilan kazanımları ve hedeflenen kitleleri ilgili kurumlara sunduk. Sizlerin de desteği ile kamu hizmeti yapan gazetelere gereken destek ve yeni kazanımlar ile çözümlemelerin kısa sürede elde edileceğine inanıyor çalışmalarınızın destekçisi olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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