Gaziantep'te glokoma hastalığına dikkat çekildi

Medical Park Gaziantep Hastanesi Glokom hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadı ile Dünya Glokom Haftası sebebi ile hastanenin lobisinde etkinlik gerçekleştirdi.

Glokom için oluşturulan stantta hastalara broşürler dağıtıldı. Ziyaretçilerin göz tansiyonları özenli bir biçimde ölçülerek, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin tarafından hastaların soruları yanıtlandı. Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel’in de bulunduğu etkinlikte, göz tansiyonu normal seviyenin üstünde çıkan hastalar ayrıca muayene edildi. Kurulan stand misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Medical Park Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin Dünya Glokom Haftası nedeniyle Glokom hastalığının Dünya genelinde ve ülkemizde kalıcı görme kaybına neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığına vurgu yaptı. Bu hastalığın halk arasında ‘göz tansiyonu’ veya ‘karasu hastalığı’ adlarıyla da bilindiğine dikkat çekti. Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ise, yaptığı açıklamada bu tür etkinliklere daha fazla yer verilmesi gerektiğini kaydederek, Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak bu tür faaliyetlere daha fazla yer verileceğinin sözünü verdi.

Doç. Dr. Burak Bilgin Glokom hastalığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Glokom hastalığına dikkat çekmek için her yıl 12 Mart Dünya Glokom Günü ve 612 Mart tarihleri arasında Dünya Glokom Haftası kutlanmaktadır. Glokom hastalığı, göz içi basıncının yükselmesi sonucunda göz sinirinin zarar görmesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Göz sinirinde meydana gelen tahribatın derecesi ile orantılı olarak, hastanın görme alanında daralma meydana gelmektedir. Erken dönemlerde hastalar bu kaybın farkına varmayabilirler. Görme alanındaki daralma hastanın fark edebileceği düzeye geldiğinde ise, artık görme sinirindeki tahribat onarılamaz durumdadır. Erken teşhiste, gerekli önlemlerin alınması ve tedavinin başlanması ile görme sinirinde tahribat oluşmadan, göz tansiyonu düşürülerek, hastalık kontrol altında alınır. Glokom, yenidoğan bebeklerde dahi görülebilen bir hastalık olmasına rağmen, sıklıkla 40 yaşından sonra görülmektedir. Kırk yaşın üzerinde ortalama her 40 kişiden 1’inde görülmektedir. Hastalığın görüldüğü her 10 kişiden 1’inde ise maalesef körlükle sonuçlanabilmektedir. Glokomu tehlikeli kılan özelliği sinsi seyirli olması ve hiçbir belirti vermeden yavaş yavaş görme alanını daraltmasıdır. Bu nedenle her yıl glokom hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya glokom günü ve haftasında, çeşitli etkinlik ve toplumu bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Yılda bir kere yapılan göz muayenesinde, glokom dahil birçok göz hastalığının erken fark edilmesi ve önlenmesi mümkündür” diye konuştu.

