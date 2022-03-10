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Güneydoğu'dan ilk 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya: “Tarımsal ürünler enerji ve silah kadar stratejiktir”

İHA

Güneydoğu'dan ilk 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya: “Tarımsal ürünler enerji ve silah kadar stratejiktir”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2022 yılının ilk iki ayında 145 ülkeye toplam 571 milyon 341 bin dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, pandemiyle birlikte UkraynaRusya savaşının dünya ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirterek, doğru yönetilmesi halinde Türkiye’nin krizden en az etkilenen ülke olacağına inandıklarını ifade etti. Altunkaya, Türkiye’nin bölge için kilit bir ülke pozisyonunda da olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki barışın bir an önce tesis edilmesinde, Türkiye’nin önemli bir misyon üstleneceğini söyledi.
Önce pandemi, şimdi de RusyaUkrayna savaşı
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanarak ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Şubat 2022 ihracat rakamlarının ele alındığı toplantı sonrası, değerlendirme yapan Başkan Mahsum Altunkaya, “İki yılı aşkın süredir tüm insanlığın yaşadığı pandeminin ardından patlak veren Rusya ve Ukrayna savaşı da dünya ekonomisini büyük ölçüde etkilemektedir. Temennimiz, tarafların oturacakları müzakere masasından bir barış kararının çıkmasıdır” dedi.
“RusyaUkrayna krizini doğru yönetmek zorundayız”
Türkiye’nin bulunduğu zorlu coğrafyanın bir sonucu olarak sürekli krizler yaşadığına da dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya ülke olarak krizleri doğru yönetmek zorunda olduğumuzun da altını çizdi. Altunkaya, “Sektörümüz bütün insanlığı, bütün canlıları birinci derecede ilgilendiren bir sektör olup, farklı nedenlerle yaşanan krizler bir kez daha göstermiştir ki gıda sektörü ve tarımsal ürünler en az enerji ve silah kadar stratejik ürünlerdir” şeklinde konuştu.
“Tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmalıyız”
Altunkaya, “Pandeminin etkileri devam ederken patlak veren RusyaUkrayna savaşından bütün dünya ekonomisi olumsuz etkilenmekte olup sektörümüzün bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için bizlerde üzerimize düşenleri yaparken gelecek planlarımızı da bu yönde oluşturmak zorundayız. Anadolu binlerce yıldır insanlık için adeta bir tahıl deposudur. Anadolu’nun bereketli topraklarının her karışının tohumla buluşturulması, tarımsal üretimin arttırılması ve ihtiyaç duyulan hububat, bakliyat ve yağlı tohum üretimine hız verilmesi önümüzdeki süreçte olmazsa olmazımız haline gelmek zorundadır. Bu anlamda Türkiye kendisine yetecek zenginliklere sahip bir ülkedir” dedi.
145 Ülkeye 571 Milyon 341 Bin Dolarlık İhracat
2022 yılının ilk iki aylık sürecini de değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bütün sorunlara ve zorluklara rağmen, Güneydoğulu ihracatçıların Şubat 2022 döneminde toplam 314 milyon 337 bin dolarlık ihracata imza attıklarını ifade ederek, OcakŞubat 2022 döneminde ise bu rakamın 571 milyon 341 bin dolar olduğunun altını çizdi. Başkan Altunkaya, Güneydoğu’dan sektörel bazda en fazla ihracat yapan birliğin Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olduğuna da dikkat çekerek yılın ilk iki ayında toplam 145 ülkeye Güneydoğulu ihracatçıların ürün sattığını söyledi.
Ortadoğu, Afrika ve Amerikan Ülkeleri bölge ihracatçısının favorisi
En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke grupları arasında Ortadoğu ülkelerinin ilk sırada yer aldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Ortadoğu’yu Afrika, Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin takip ettiğini sözlerine ekledi. Ülke bazlı ihracatta ilk sırada yer alan Irak’ı Suriye ve Cibuti’nin takip ettiğini de belirten Başkan Altunkaya, “İhracatımızın en önemli başarı nedeni şüphesiz ürün yelpazesinin geniş olmasıyla birlikte pazar çeşitliliğimizin de fazla olmasıdır. Dünyanın 7 kıtasına ulaşmayı başaran ihracatçılarımız yılın ilk iki aylık sürecinde 145 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştirmişlerdir” ifadelerine yer verdi.
Bölgeden en fazla makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar ihraç edildi
Ürün bazlı ihracatta ilk sıralarda makarna, buğday unu ve bitkisel yağların yer aldığını açıklayan Başkan Altunkaya sektörel ihracatta yüksek katma değerli üretim yapılmasının bir kez daha öneminin anlaşıldığını ifade ederek, “Sanayicilerimiz yeni yatırımlarıyla ve yüksek katma değerli ürünleriyle dünya standartlarında global markalaşmaya yönelmektedir. Elbette mevcut pazarlarımızdaki pazar payımızı arttırırken, gittiğimiz her ülkede markalarımızla aranan markalar olmak istiyoruz. Üretici ve ihracatçı firmalarımız bunu başarmak için gerekli yatırımları yaparken, ARGE ve inovasyon çalışmalarına da büyük hız veriyoruz” diye konuştu.

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