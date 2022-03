TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ahi kadın girişimcilerle buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk’ün katılımları ile gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Toplantıya video konferans sistemi üzerinden katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını belirterek, "Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almalarını istiyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, kadınların iş hayatında giderek daha fazla yer almalarının Türkiye'yi güçlendirdiğini söyledi.

Kadının elinin değmediği bir ekonominin büyüyemeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "İşte biz de bu yüzden dedik ki kadınlarımız her işi başarır. Bu vizyonla 2007 yılında 81 ilde TOBB Kadın Girişimci kurullarımızı kurduk. Sizlerin sayesinde de ülkemizin en büyük kadın meslek örgütü haline geldik" diye konuştu.



"Algısal bakış ve kültürel olgular kadınlarımızın önünde engel"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın tüm ülkelerin temel amaçlarından olduğunu belirterek, "Ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmalarının yolu, kadınların iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesinden geçmektedir" dedi.

Kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyümenin beklenemeyeceğini ifade eden Öztürk, kadınların iş gücüne katılımlarının artmasının, yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi olduğunu söyledi.

Öztürk, kadının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına dikkati çekerek, "Kadının olmadığı her yer eksiktir. Algısal bakış ve kültürel olgular ne yazık ki kadınlarımızın önünde büyük bir engeldir. Hepimizin hedefi mesleğin cinsiyeti olmadığını, kadınların çalışma hayatının her alanında, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, başarıyla var olabileceğini göstermektir” diye konuştu.



“Kadın varsa yarın var”

TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kutlamaları kapsamında 81 İl KGK Başkanlarının her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara’da buluştuğunu söyledi. Ahi, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve beraberindeki kadın girişimcilerimizle, Dünya Kadınlar Günü Etkinliği öncesinde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulunduk. Sanayide Kadın Eli Projesi’nin uygulandığı pilot illerin sunumu yapıldı. TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu programa video konferansla katılarak bizlere çalışmalarımızda başarı diledi” şeklinde konuştu.

“Kadın varsa yarın var” diyen Ayşen Ahi, “Bu sloganla hedefimiz kadın girişimcilerin sayısını daha da artırmak. Ülkemizin her anlamda daha da büyümesi için kadınerkek birlikte çalışmalı. Bunda rahmet ve bereket vardır. Türkiye’nin en güçlü kadın kuruluşu TOBB KGK olarak amacımız, ülkemizde kadın istihdamını ve kadın girişimcilerin sayısını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan sonsuz destekler sunan TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB KGK Başkanımız Nurten Öztürk’e ve GSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi’ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

