Arabanlı çiftçilerden Karasu çayı çağrısı Altun: “Karasu çayı boşa akmasın” Çiftçilerden Karasu çayı üzerine doğal göletler kurulsun talebi

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Güneydoğu’nun tahıl ambarı ve sarımsak diyarı olan Araban Ovası’nın ortasından geçen 37 kilometre uzunluğundaki Karasu Çayı üzerinde doğal göletlerin kurulmasının bölge tarımına büyük katkı yapacağını söyledi.

Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ile sarımsağının yetiştiği Gaziantep’in Araban ovasının ortasından geçen 37 kilometrelik Karasu çayının suyu yıl boyunca Fırat nehrine akıyor. Ovanın ortasından geçerek Fırat Nehrine dökülen Karasu çayı üzerinde doğal göletler kurulması istediklerini aktaran Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, kurulacak doğal göletlerin bölge tarımını kalkındıracağını ifade etti.



“Karasu çayı boşa akmasın”

204 bin dönümlük ovanın 26 bin dönümünde Ardıl Barajı’nın suyu ile tarım yapıldığını belirten Hasan Altun, geri kalan 178 bin dönümünde kuru tarım yapıldığını paylaştı. Kuru tarım yapılan bölgelerde sulu tarıma geçilmesinin bölgeye büyük katkı yapacağını söyleyen Altun, “Karasu çayının suyu boş yere Fırat nehrine akıyor. Son günlerde zaten enerji maliyetleri yükseldi. Bu sebeple sondajla derin kuyu açmakta maliyetli oluyor. Bunun yerine Karasu çayı üzerine doğal göletler yapılabilir. Burada biriken sularla kuru tarımdan sulu tarıma geçilebilir. Bu hem ilçe hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Bu talebimin karşılanması için AK Partili milletvekillerinden destek bekliyoruz. Karasu çayı boşa akmasın” ifadelerini kullandı.

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