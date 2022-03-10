Prof. Dr. Çetin: “İstiklal Marşı’mızı anlamaya dönük çalışmalar yapılmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Çetin: “İstiklal Marşı’mızı anlamaya dönük çalışmalar yapılmalı”

İHA

Prof. Dr. Çetin: “İstiklal Marşı’mızı anlamaya dönük çalışmalar yapılmalı”

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin’in konuşmacı olarak katıldığı İstiklal Marşı'mızı Anlamak Konferansı gerçekleştirildi.
GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Prof. Dr. Çetin, “İstiklal Marşı’nın anlaşılması, yorumlanması ve açıklanması gerekiyor. İstiklal Marşı ile ilgili yapılan programlarda daha çok anlamaya dönük çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.
Prof. Dr. Çetin, İstiklal Marşı’nın salt bir tarihsel metin olmadığına vurgu yaptığı konuşmasında, “1920’li yıllar, işgal ve milli mücadele dönemi şartları içerisinde üretilmiş bir metin olmasına rağmen güncelliğini ve evrenselliğini koruyan, kıyamete kadar da Türk Milleti olarak hepimizin ortak mutabakat metni olmaya devam edecektir. Bizi millet yapan temel bileşenlerimizden birisi” diyerek, İstiklal Marşı’nı tarihsel anlamda kendi şartları içerisinde hem de günümüze dönük boyutu konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

“Ezbere okumak yeterli değil”
İstiklal Marşı’nın barındırdığı temel bazı milli ve manevi değerler olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin konuşmasında, “İstiklal Marşı; İstiklal, hürriyet, bayrak, vatan, ezan, azim, irade, kararlılık, medeniyet bütün bunları kapsayan bir metindir. Bu değerleri 19201922 yılları içerisinde, milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde bunların önemi vardı, bugün de var, gelecekte de var olacak. İstiklal Marşı anma toplantıları her yıl 12 Mart nedeniyle yapılıyor ama yapılan bu çalışmalar genellikle tarihsel bağlamda kalıyor. Sadece milli mücadele dönemiyle ilişkisi anlatılıyor. İstiklal Marşımızı anlamak derken, Mehmet Akif Ersoy bu metin kanalıyla bize, Türk nesillerine bundan sonraki geleceğimize, gençlerimize hangi temel değerleri aşılamak istiyor, neyin üzerinde ısrarla duruyor, millet olarak Müslüman ve Türk olarak yaşayabilmemiz için hangi değerleri içselleştirmemiz gerektiğini vurguluyor. ‘İstiklal Marşı’nı Anlamak’ adlı kitabımda ortaya koyduğum gibi marşımızın her mısrasının arka planında yer alan sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik askeri sebepleri ve bütün bunlarla ilişkisini kaynaklara, belgelere dayalı olarak ortaya koydum. İstiklal Marşı’mızı sadece ezbere okumak yeterli değil. Bu metnin anlaşılması, yorumlanması ve açıklanması gerekiyor. İstiklal Marşı ile ilgili yapılan programlarda da daha çok anlamaya dönük çalışmaların yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın da katıldığı konferansın sonunda, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin’e günün anısına hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arabanlı çiftçilerden Karasu çayı çağrısı Altun: “Karasu çayı boşa akmasın” Çiftçilerden Karasu çayı üzerine doğal göletler kurulsun talebi
YEREL HABERLER Arabanlı çiftçilerden Karasu çayı çağrısı Altun: ...
TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ahi kadın girişimcilerle buluştu
YEREL HABERLER TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ahi kadın girişimcilerle ...
Güneydoğu'dan ilk 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya: “Tarımsal ürünler enerji ve silah kadar stratejiktir”
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan ilk 2 ayda 571 milyon dolarlık hububat ...
Gaziantep'te glokoma hastalığına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te glokoma hastalığına dikkat çekildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu baskını Operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 19 ikamete şok uyuşturucu ...
Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan İstiklal Marşı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “İstiklal marşımız, bağımsızlığı için uzun yıllar savaşan milletimizin haykırışıdır”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan ...
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine teşekkür ...
Doktorlara açılan tazminat davalarına karşı fon önerisi
YEREL HABERLER Doktorlara açılan tazminat davalarına karşı fon ...
BİK Yönetimi Gaziantep’te toplandı
YEREL HABERLER BİK Yönetimi Gaziantep’te toplandı
Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Şahinbey halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı
GAÜN öğrencilerden GAİB’e ziyaret
YEREL HABERLER GAÜN öğrencilerden GAİB’e ziyaret
Afganistan'a Türkiye'den yardım eli Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Afganistan'a insani yardım ulaştıracak
YEREL HABERLER Afganistan'a Türkiye'den yardım eli Yedi Başak İnsani ...
ALG Spor, Dudulluspor'u 7-0 mağlup etti ALG Spor ikinci yarıda açıldı
YEREL HABERLER ALG Spor, Dudulluspor'u 7-0 mağlup etti ALG Spor ...
Panorama müzesine bir günde 6 bin ziyaretçi 25 Aralık panorama müzesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Panorama müzesine bir günde 6 bin ziyaretçi 25 Aralık ...
16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı
YEREL HABERLER 16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye ...
İş hayatında kadının yeri Gaziantep'te konuşuldu Kileci: “Birlikte yürümeyen toplumlar bir yere varamazlar”
YEREL HABERLER İş hayatında kadının yeri Gaziantep'te ...
Otomobil bagajında 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobil bagajında 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Matbaacılar Odası'na tecrübeli başkan adayı Koçuşağı, adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Matbaacılar Odası'na tecrübeli başkan adayı Koçuşağı, ...
Bangladeş'in Gaziantep Fahri Konsolosu Erdal Özdemir oldu
YEREL HABERLER Bangladeş'in Gaziantep Fahri Konsolosu Erdal Özdemir ...
Gaziantep eğitim fakültesi öğretim üyeleri Berlin’de eğitim verdi
YEREL HABERLER Gaziantep eğitim fakültesi öğretim üyeleri Berlin’de ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadınlar günü kutlandı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadınlar günü ...
Gaziantep’te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 59 kilo skunk maddesi ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.