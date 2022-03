GAÜN’de böbrek sağlığına dikkat çekildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi tarafından Dünya Böbrek Günü nedeniyle düzenlenen programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 1539 yılında Gaziantep’te böbrek taşı ameliyatı yapıldığına dikkat çekerek, 1539’dan aldıkları ilhamla, medeniyet şehrinde Böbrek Nakli Hastanesi kurduklarını belirtti.

Prof. Dr. Arif Özaydın GAÜN Böbrek Nakli Hastanesi’nin bütçeye hiçbir yük olmadan tamamlandığını belirterek, “Alıcı ve verici olmak üzere iki ameliyathane yer alıyor. Burada amacımız, sadece ameliyatı gerçekleştirmek değil, ameliyatın nasıl yapıldığını da öğretmektir” diyerek, böbrek hastalarına acil şifalar diledi.

Koordinatörlüğünü GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın yaptığı “Böbrek Sağlığının Önemi ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Böbrek Hayatınızın Kalite Filtresi” konulu program, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda düzenlendi.

Dünya Böbrek Günü kutlamalarının, çeşitli aktiviteler aracılığıyla böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda farkındalık oluşturma amacını taşıdığını belirten Prof. Dr. Balat, “Uluslararası toplantılar zincirinin ülkemizdeki ilk halkası ve 2007 yılından beri şahsım adına değerli ekip arkadaşlarımla birlikte biz bu projeyi pandemi dönemi dışında her yıl düzenli olarak yaptık. Şu anda da Avrupa’da Çocuk Nefroloji alanında bu projeyi yürüten birinci sıradaki merkez biziz” dedi.



“Böbrek hastalıkları sessiz pandemi”

Böbrek hastalıklarının sessiz bir pandemi gibi yayıldığını aktaran Prof. Dr. Balat, Dünya genelinde yaklaşık olarak her 10 erişkin kişiden birinin böbrek hastası varsayıldığını ama bunun farkında olmadığını belirterek şunları söyledi: “Bu hastaların yaşamlarını sürdürmek için diyalize ihtiyaçları var. Kesin çözüm böbrek nakli ama nakil kolayca olmuyor. O sürece gelinceye kadar hayatlarını bir şekilde diyalizle devam ettirmek zorundalar. bu tedavilerin global maliyeti 1,5 Trilyon Dolar. Ülkemizde diyaliz uygulama ya da böbrek nakli yapılan hasta sayısı 85 binlere ulaşmış durumda. Her yıl buna 10 bin yeni hasta ekleniyor. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre kasım 2021 itibariyle 46 bin 267 böbrek nakli yapıldı ama 2021 yılında hala 22 bin 775 kişinin nakil için sırada beklediğini biliyoruz. Maalesef organ bulunamadığı için bu hastaların bir kısmı beklerken hayatını kaybetmektedir. Sağlık bütçesinin önemli bir kısmı bu hastalar için harcanmaktadır.”

Açılış konuşmaları sonrasında, Rektör Yardımcısı ve Program Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Balat’ın “Böbreğin Önemi ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Hasta Etme Rahat Et” konulu konferansıyla program devam etti.

