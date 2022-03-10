Doğru’dan İstiklal marşı mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü münasebetiyle bir kutlama masajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma gününü yayımladığı mesajla kutladı. İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘’Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 101’inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamakta olduklarını aktaran Hasan Doğru, mesajında, ’’İstiklal Marşı milletimizin namusunu, inancını, vatanını, tarihini, kültürünü; kısacası varlığını koruma yolundaki azmini, ümidini ve kararlılığını bütün dünyaya haykıran kahramanca bir şahlanışın söze dökülmüş şeklidir. İstiklal Marşımız, Türk milletinin onurlu mücadelesinin, istiklal sevgisi ile dopdolu bir şairin dizelerinde hayat bulmuş halidir. Merhum Akif’in ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk Gençliğinin hafızasına kazıması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı Bayrağımızın göklerden, İstiklal Marşımızın yüreklerden eksik olmamasını diliyor, Arabanlı hemşerilerime ve Aziz Milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

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