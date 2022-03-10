Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri öldü, biri yaralandı



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim ve dağıtım merkezinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçilerden Özkan Tüzün yaşamını yitirdi, Yılmaz Aygün yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim ve dağıtım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir´den yetkili bir firmadan gelen elektrik ustası Özkan Tüzün ve Yılmaz Aygün, dağıtım merkezinde bulunan trafoyu söküp yerini değiştirmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan Tüzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan işçi Yılmaz Aygün ise 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tüzün'ün cesedi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-03-10 18:57:28



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