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Gaziantep'te Denge Merkezi hizmete açıldı Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bir ilk daha

İHA

Gaziantep'te Denge Merkezi hizmete açıldı Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bir ilk daha

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Denge Merkezi açıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özel hastaneler bakımından ilk olma özelliğini taşıyan merkezde hastaların teşhisi ve tedavisi büyük bir titizlikle yapılacak.
Sağlık alanındaki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, bir ilke daha imza attı. Özel hastaneler içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk olma özelliğini taşıyan Denge Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, Kulak Burun Boğaz Uzmanları Doç. Dr. Aylin Gül ve Op. Dr. Abdullah Demirkan katıldı. Baş dönmesi ve denge bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisinde son teknolojik ürünlerin kullanılacağı merkez, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet edecek.
“15 yıldır bütün amacımız Gaziantep’te olmayanları yapmak”
Hastanenin kurulduğu günden bu yana insanların tedavi için başka şehirlere gitmesini engellemek için büyük mücadeleler verdiklerini söyleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olmayan tedavi yöntemleri, merkezleri gibi birçok sağlık yatırımları yaptıklarını belirterek, “ Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak her zaman bölgemizde ilkleri yapma peşindeyiz. Denge merkezimizi de bu anlamda kurmaya çalıştık. Merkezimiz, yanılmıyorsam bölgemizde özel hastaneler içerisinde ilk olma özelliğini taşıyor. Ancak önemli olan bölge halkına daha güzel ve nitelikli işler yapmak. Bu amaç için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda hekim arkadaşlarımızla beraber hastanemize denge merkezi kurduk. Bilindiği üzere vertigo, çağımızın hastalığı umarım hastalarımıza yararlı olmaya çalışırız. Kurum olarak yatırımlarımız artarak devam ediyor. Bu durumda halkın taleplerini de dikkate aldığımızın göstergesi. Biz açılışımızdan bugüne yaklaşık 15 yıldır bütün amacımız Gaziantep’te olmayanları yapmak. İnsanların tedavi için başka şehirlere gitmemesi için büyük mücadeleler veriyoruz. Vizyon sahibi insanlarız, hastaların dilinden iyi anlıyoruz, onları dinliyoruz. Gaziantep’imize ve hastanemize neler yapmamız gerektiğini çok iyi etüt ediyoruz. Bu sonuçta finans işi onu da iyi yönettiğimiz için burada büyük yatırımlara imza atmaya çalışıyoruz” dedi.
“Denge Merkezi’miz bize daha objektif tanı yöntemi sağlamış oldu”
Denge Merkezi sayesinde daha objektif bir tanı ve tedavinin yapılacağını ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aylin Gül “Baş dönmesi şikayetiyle gelen hastalara bölgemizde tek olan Denge Merkezi’nde hem tanı hem de tedavi sürecini yapmaktayız. Denge Merkezi’miz Tanı aşamasında büyük bir kolaylık sağlamakta. Eskiden cihazımız yokken kendimiz normal manevralarla veya MR, kan tahlili gibi yöntemlerle teşhis koyuyorduk. Ancak Denge Merkezi’miz bize daha objektif tanı yöntemi sağlamış oldu” ifadelerini kullandı.
“ Hastanemizde teşhis ve tedavi konularında son teknolojik ürünlerden faydalanılmaktadır”
Hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinde son teknolojik ürünler kullanıldığını vurgulayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdullah Demirkan, ''Baş dönmesiyle gelen hastaların teşhis ve tedavisi aslında çok zorluk arz etmektedir. Baş dönmesi ve denge bozukluğu olan hastalarımıza Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak ayrıntılı bir şekilde yaklaşılmaktadır. Teşhis ve tedavi konularında son teknolojik ürünlerden faydalanılmaktadır. Bu sayede hastalarımızın teşhis ve tedavisi isabetle yapılabilmektedir'' diye konuştu.
Öte yandan özellikle çocukluk çağı işitme kayıplarının değerlendirmesinde önem ve özellik arz eden bunun yanında bazı özel durumlarda yetişkin hastaların da işitmesinin değerlendirilmesinde önemli olan Klinik ABR (BERA) testi de merkezde oldukça kısa sürede sonuçlandırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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