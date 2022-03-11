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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pansiyonlarda konaklayan öğrencilere forma ve bisiklet dağıtıldı

İHA

Pansiyonlarda konaklayan öğrencilere forma ve bisiklet dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından, Gaziantep Valiliği iş birliğinde okul spor kulüplerine 20 bin Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) forması ve kent genelindeki pansiyonlu okullara bin adet bisiklet dağıtıldı.
GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, “Spor şehri Gaziantep” hedefiyle, sportif faaliyetlerin kent genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde örnek olabilecek spor organizasyonları, yeni spor salonlarının yapımlarının yanı sıra; Gaziantep Valiliğiyle ortaklaşa hareket ederek okul kulüplerine 20 bin GFK forması, pansiyonda konaklayan öğrencilere ise bin adet bisiklet dağıttı.
Akkent Spor Köyü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen dağıtım törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Irak’ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, GFK Başkanı Cevdet Akınal, GFK Teknik Direktörü Erol Bulut, yöneticileri, il protokolü ve öğrenciler katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende, spor dostu Gaziantep sloganından hareketle kurumlar arası iş birliğiyle Gaziantep için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

“Gaziantep’te spor altyapısı her geçen gün güçleniyor”
Şahin, spor şehri Gaziantep anlayışının kent ve ülke için ciddi bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Herkesin mutlaka yatkın olduğu bir sporu yapması ve geliştirmesi gerekiyor. Temel eğitim alanında matematik, fizik, kimya gibi dersler çok önemli fakat bunun yanında sporun da ayrı bir önemi mevcut. Yeteneklerin gün yüzüne çıkması ve gençlerimizin çeşitli platformlarda ülkemizi gururlandırması gerekiyor. Şu anda ülkede ve Gaziantep ölçeğinde spor altyapısı güçlendiriliyor, kulüpleşme artıyor. Böylelikle çocukların ve gençlerin yeteneklerine uygun sahalarda tecrübe kazanması kaçınılmaz oluyor. Bu da öz güven ve başarıyı neden oluyor” şeklinde konuştu.
Öğrenciler için yapılan yatırımları anlatan Şahin, “Gaziantep Valisi Davut Gül’ün başkanlığında kent genelindeki eğitim ve spor faaliyetlerini önemli bir noktaya taşıdık. Bugün de bununla ilgili bir toplantı yaptık. Kentteki eğitim ve spora yönelik eğitim oranının nasıl yükseltilebileceği konusunda istişarelerde bulunduk. Artık Gaziantep olarak başka bir sikletteyiz. Bunun gerekliliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük gayret gösteriyoruz” dedi.

“Gaziantep spor tesislerinin sayısında Türkiye ölçeğinde iyi bir grafik yakaladı”
Türkiye çapında tesisleşmede çok iyi bir grafiğe sahip olunduğunu ifade eden Şahin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi spor hayattır. Spor öz güvendir. İnsan kendine güvenmeli. Kendi vücudumuza, kendi aklımıza ve kendi şehrimize güveneceğiz. Belediye bünyesinde kurduğumuz Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile 3 yıllık gibi bir süre zarfında 600 madalya kazandık. Azıcık bir dokunuş ve destekle muhteşem sonuçlar alıyoruz. İşte bu konuda büyük bir gayretle çalışarak daha güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil şehir Gaziantep için bisiklet kullanımının öneminden bahsetti”
Bisikletin insan vücudunu dinamik tuttuğu ve çevre sağlığı için önemli olduğunubelirten Şahin, “Biz artık yeşil şehiriz. Buna bakınca artık karbondioksit salınımının belli bir ölçüde tutularak şehrin çevre dostu imajına güç kazandırılması gerekiyor. Havayı kirletmemeliyiz. Avrupa’nın en büyük sorunlarına baktığınızda bisiklet parkurlarının eksikliği olduğunu göreceksiniz. Biz bisiklet yollarımızı yaptığımız çalışmalar nezdinde her gün genişletiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir proje başlattıklarının altını çizerek, bu spor salonunda gördüğünüz bisikletlerle pansiyonda kalan her öğrencinin ulaşımına destek olacaklarını belirtti.

“Kentte son 3 yılda 60’ın üzerinde tesis”
Vali Gül, öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ifade ederek, “Bizlere emanetsiniz. Dünyada kabul edilmiş bir yeşil şehir anlayışı var. Bunun da en önemli ayaklarından biri bisiklet yollarının artmasıdır. Burada hem büyükşehir hem de merkez ilçe belediyelerimiz çok fazla bisiklet yolu yaptı. Bu bisiklet yollarının kullanılması çok önemli. GFK bizim kıymetli bir kulübümüz. Teknik ekibe ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Okul kulüplerinde olan forma ihtiyacının giderilmesi için destek verdiler. Spor şehri Gaziantep markasının yaygınlaşması için bir diğer önemli konu, spor altyapısıdır. Bu kapsamda son 3 yılda büyükşehir ilçe belediyeler ve bakanlığın katkılarıyla 60’ın üzerinde tesis yaptık. Bu sayı yakın zamanda 100’ü bulacak” sözcüklerini kullandı.

“Gaziantep spor yapmaya çok müsait bir şehir”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise sporun insan hayatı için çok önemli bir noktada yer aldığını kaydederek, “İnsanı zinde tutar spor. Yemeiçme gibi zaruri bir ihtiyaçtır spor. Gaziantep, yöneticilerimiz sayesinde spor şehri noktasında çok mesafe aldı. Tesisleşme noktasında da Gaziantep spor yapmaya çok müsait bir şehir. Çünkü Gaziantep, gastronomi şehri. Güçlü enerjimizle spora çok müsait bir yapımız var. Bugün dağıtımı yapılan bisikletlerle öğrencilerimiz çok daha hareketli günler geçirerek kendilerini dinç ve zinde tutarak sağlıklarını koruyacak” sözcüklerine yer verdi.

“Spora olan destek devam edecek”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spora vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Davut Gül’e, Başkan Fatma Şahin’e ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Gaziantep nüfusunun yarısı 30 yaşın altında olan genç nüfusa sahip bir şehir. Bu şehirde 600 binin üzerinde öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin akademik çalışmalarının yanında sportif etkinliklere katılması noktasına tüm yöneticiler elinden gelen desteği ve gayreti sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecek” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, spora ve eğitime verilen desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve Gaziantep Valisi Davut Gül’e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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